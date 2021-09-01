AOC率黨友促換美聯儲主席 助抗氣候危機

美國經濟深受新冠肺炎疫情打擊，聯邦儲備局主席鮑威爾因迅速應對經濟動盪而備受讚揚。然而，美國民主黨中進步派系近日向總統拜登發出聯合聲明，要求替換鮑威爾，希望藉此改善美國的氣候威脅及社會不公。

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包括紐約州眾議員奧卡西奧-科爾特斯（Alexandria Ocasio-Cortez，簡稱AOC）的5名民主黨中進步派成員的聯合聲明中表示，認同鮑威爾（Jerome Powell）為改善就業率帶來的「正面改變」，但希望美國政府往後可以集中減少全球氣候威脅，同時建立一個更公平的金融系統，因此呼籲總統拜登（Joe Biden）利用機會，更換新任聯邦儲備局主席。

鮑威爾曾指氣候危機對全球經濟乃至金融系統形成嚴重挑戰，美聯儲亦宣布加入聚焦處理氣候變化的全球金融監管機構國家網絡。然而，此舉仍不足讓民主黨進步派人士滿意。

聲明指出，美聯儲在鮑威爾帶領下，甚少處理氣候問題對美國金融系統產生的風險。聯合國政府間氣候變化專門委員會最新報告明確指出，全球氣候面臨潛在災情式及不可逆轉的發展，美國需要新一位美聯儲主席，帶領對抗氣候危機。

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鮑威爾的任期將在2022年2月完結，他於2017年獲前總統特朗普（Donald Trump）委任，成為美聯儲主席。現時，拜登政府仍未決定是否延續鮑威爾的任期，美國歷史上亦甚少出現因政黨輪替而撤換美聯儲主席。

參與聯合聲明的另外4人分別為密歇根州眾議員塔利布（Rashida Tlaib）﹑麻省眾議員普雷斯利（Ayanna Pressley）﹑紐約州眾議員瓊斯（Mondaire Jones）及伊利諾伊州眾議員加西亞（Chuy Garcia）。

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責任編輯：吳漢培