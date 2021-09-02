【小米汽車】小米汽車正式註冊　註冊地定北京、雷軍親自帶隊

▲ 小米汽車正式註冊 雷軍擔任法人代表

小米集團 （01810） 董事長兼CEO雷軍，昨日發微博並發出團隊合照，指小米汽車有限公司在9月1日正式註冊，註冊資金為100億元人民幣，由雷軍本人擔任法人代表。

根據國家企業信用信息公示系統顯示，小米汽車有限公司的註冊地址為北京，登記機關為北京經濟技術開發區市場監督管理局，具體的登記地址是北京市經濟技術開發區科創十街15號院5號樓8層816室。

小米股價現報25.65元，升1.8%，暫錄得成交6.13億元。

小米公司發言人表示，小米集團宣布造車至今5個月，小米汽車團隊進行了大量用戶調研和產業鏈考察，在緊鑼密鼓推進產品定義的同時，從兩萬多份簡歷中精挑細選，已經搭建起近300人的團隊，並持續誠邀有志於電動智能汽車事業的英才。

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記者：梁安琪

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小米 （01810） 現價可跟進嗎？重溫今早《ET開市直擊》（Time code：51'54"）

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