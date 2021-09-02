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【小米汽車】小米汽車正式註冊　註冊地定北京、雷軍親自帶隊

新經濟追蹤 09:53 2021/09/02

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小米汽車正式註冊　雷軍擔任法人代表

小米集團 （01810） 董事長兼CEO雷軍，昨日發微博並發出團隊合照，指小米汽車有限公司在9月1日正式註冊，註冊資金為100億元人民幣，由雷軍本人擔任法人代表。

根據國家企業信用信息公示系統顯示，小米汽車有限公司的註冊地址為北京，登記機關為北京經濟技術開發區市場監督管理局，具體的登記地址是北京市經濟技術開發區科創十街15號院5號樓8層816室。

小米股價現報25.65元，升1.8%，暫錄得成交6.13億元。

小米公司發言人表示，小米集團宣布造車至今5個月，小米汽車團隊進行了大量用戶調研和產業鏈考察，在緊鑼密鼓推進產品定義的同時，從兩萬多份簡歷中精挑細選，已經搭建起近300人的團隊，並持續誠邀有志於電動智能汽車事業的英才。

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【小米造車】雷軍：小米汽車擬聘500技術專才　自研L4自動駕駛

記者：梁安琪

＊＊＊

小米 （01810） 現價可跟進嗎？重溫今早《ET開市直擊》（Time code：51'54"）

Time code

00：00 - 港股今日焦點　
00：45 - 外圍市況速報　蘋果創新高後回吐
02：20 - 美國消費者信心指數遜預期　對美股影響
05：39 - 港股上日市況速報＋北水盤路
07：13 - 港股市況分析　9月恒指走勢預測
10：16 - 網易 （09999） 業績解讀　股價前景分析
14：45 - 恒大系業績解讀　減債措施惹關注
20：15 - 港股開市前市況速報
21：45 - ET個股推介：李寧 （02331）
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44：05 - 股票分析：瑞聲科技 （02018） 股價前景如何？舜宇 （02382） 更值得投資？
48：39 - 股票分析：維他奶國際 （00345） 有貨沒止蝕怎辦？
51：54 - 股票分析：小米 （01810） 現價可買入嗎？
54：11 - 美股分析：TESLA（TSLA.US）現價可買入嗎？
58：44 - 美股分析：DATADOG（DDOG.US）股價前景怎看？
01：05：48 -股票分析：快手 （01024） 股價前景如何？
01：09：30 -財經日誌提提你

港股 新經濟股 小米集團－W（01810） 汽車 雷軍 社交平台 小米

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