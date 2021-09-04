背靠三大股東協同效應　livi bank強勢進佔香港消費市場

▲ livi bank股東來自3間不同背景的巨企，林明星認為當中產生了強大的協同效應。

隨着政府推行消費劵政策，虛擬銀行紛紛趁這段時間各出其謀，拓展客戶群，當中由中銀香港、京東科技和怡和合資組成的 livi bank最為活躍，率先在香港推出名為livi PayLater的「先買後付」（Buy Now Pay Later，簡稱BNPL）服務，不但找來鄧麗欣拍攝宣傳廣告，又連番與支付渠道公司合作推出優惠，搶佔本地消費市場。 livi bank市場總監林明星認為，公司擁有3個股東的全方位支援和協同效應，有助在消費市場擴展客源和開發更多產品及服務。

香港現時的8間虛擬銀行當中，有7間是由兩間或以上的公司合資成立的，而 livi bank股東之一——怡和，更是在香港市場擁有多個市民熟悉的消費品牌的公司。林明星對於 livi bank的背景感到自豪，直言這就是 livi bank的優勝之處。

他解釋：「中銀香港是香港其中一間發鈔銀行，怡和擁有yuu獎賞計劃零售網絡，加上京東科技在中國內地市場網購平台的技術基礎， livi bank一開始便具備3大股東協同效應的過人優勢，包括顧客信任度和技術優勢。以yuu為例，它坐擁350萬用戶， livi bank與yuu合作推出二維碼支付賺yuu積分， livi bank便可成功建立生態系統。」

除了廣為人知的yuu獎賞計劃， livi bank與Mastercard更合作推出名為livi Debit Mastercard的扣帳卡，以及結合銀行扣帳卡與代碼化技術的「代碼化支付」（Token Connect），與銀聯合作推出二維碼支付，與信和集團旗下商場推出消費現金回贈和抽獎遊戲，務求全方位囊括香港消費市場。

▲ 林明星指出livi PayLater令 livi bank的客戶數目急增。

千禧世代熱衷彈性及透明度高的消費模式

除了推廣扣帳卡， livi bank更是全港首間引入BNPL服務的虛擬銀行，名為livi PayLater，為客戶提供多一個支付選擇，推出至今已有超過2萬個申請。林明星表示，市民大眾對人生有很多想法和目標，但往往被現金流動性限制了自己追尋目標，透過livi PayLater，客戶有更大自主性，自行決定還款方式及時間，更能掌握自己的財務狀況；此外，今時今日的年輕人嚮往自主性高的消費習慣，又要求有明確的收費，討厭隱藏費用，而livi PayLater就能滿足他們的以上需要。他補充：「livi PayLater收費簡單易明，每月收取低至0.2%手續費，推廣期内，首3個月更0收費。」

livi bank於7月初曾公布，使用申請livi PayLater的客戶最快在2 分鐘內獲批核使用，簽帳金額介乎100元至超過1萬元，還款期由3至36個月不等，消費產品及服務包括購買時尚服飾、電子產品、家具，以及預訂酒店和休閒活動等。

不設客戶數目目標 只求穩定增長

livi bank於8月底公布客戶人數已突破15萬名，但其實7月初才剛突破10萬名，意味着 livi bank在短短50日便已吸納了5萬名客戶。另外， livi bank存款總額錄得超過10億港元。林明星直言，更多客戶使用livi PayLater，令公司客戶量急速增加，期望未來推出更多產品，獲客量能保持增長

除了寄望客戶群、產品及服務範圍不斷擴大，他也期望 livi bank能時刻貼近日常生活所需，帶給港人愉快的支付體驗。



信心和品牌知名度是虛擬銀行致勝關鍵 各大虛擬銀行仍在「燒錢」階段，距離回本期仍需一段時間。林明星認為，虛擬銀行不像傳統銀行，沒有實體分行，故此虛擬銀行要成功，必定要加強客戶信心。



「虛擬銀行沒有實體分行，所以對於客戶而言，虛擬銀行本身是否可信，以及其知名度是否足夠，決定了日後的命運。我認為虛擬銀行是未來的大趨勢，相信市民會認識到其優勢。」他補充：「 livi bank的股東就已經是信心及品牌保證，但為了進一步加強客戶及市民信心，我們將繼續宣傳，令更多人認識 livi bank。」他亦重點強調 livi bank是香港存款保障計劃成員銀行之一，並獲得個人私隱專員公署頒發『私隱之友嘉許計劃獎』金獎狀，充分體現外界對livi bank的信心。



Livi 溫馨提示：「借定唔借，還得到先好借！」

（資料由客戶提供）