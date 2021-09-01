【港股市況】恒指9月開局升149點重上二萬六　騰訊、美團升逾1%領市（不斷更新）

▲ 港股市況不斷更新

港股9月開局升逾百點，重上二萬六。大市輕微低開7點後，早段曾跌近200點，其後在科技股帶領下，反彈一度倒升逾200點。恒生指數收報26028點，升149點，成交1818億元。恒生科技指數升1.3%，報6693點。美團 （03690） 、騰訊 （00700） 升逾1%；阿里巴巴 （09988） 逆市跌近0.2%；平保 （02318） 反彈近2%；東岳 （00189） 跌逾6%。

美股動態不斷更新，詳情請看︰【下一頁】

財經日誌︰

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焦點新聞︰

【恒大3333】分析：恒大情況非常嚴峻 短期須有實質行動

即市走勢︰

【16：32】即月期指收報25926點，升172點或0.7%，低水102點。

【16：27】融創擬分拆室內滑雪場業務 最快明年在港上市

【16：18】恒大派定心丸舉行「保交樓」軍令狀簽署大會 承諾以「最大決心」完成樓盤交付

【16：10】恒生指數收報26028點，升149點，重上二萬六，成交1818億元。恒生科技指數升1.3%，報6693點。美團 （03690） 、騰訊 （00700） 升逾1%；阿里巴巴 （09988） 逆市跌近0.2%；平保 （02318） 反彈近2%；東岳 （00189） 跌逾6%。

【16：00】恒生指數U盤前升120點，報25999點。

【15：41】滙豐 （00005） 升近1%，高見41.85元。

【15：28】阿里巴巴 （09988） 尾市轉跌0.2%。

【螞蟻集團整改】路透﹕據報螞蟻集團與國資企業將成立合資信用評級企業

【15：12】港股尾市續於26000點水平爭持，恒指報26026點，升147點；科指升1.3%，報6692點。

【15：00】內地股市個別發展，上證升0.7%；深證跌0.1%；創業板指跌0.9%。

【14：54】卓悅 （00653） 跌近4%，低見0.145元，卓悅旗下悅榕莊停業。

卓悅旗下美容院悅榕莊突停業 有員工稱已全線結業

【14：54】鼎豐 （06878） 跌近兩成，低見2.16元。鼎豐公布，以「車厘籽汽車」品牌成立及經營線上汽車電商業務，將為汽車製造商、經銷商以至零售客戶等客戶提供全面解決方案及服務。

【14：42】快手 （01024） 轉跌0.3%，報84.25元，今早曾升最多4.5%見88.3元。

【14：37】興利 （00396） 乾升逾七成，股價破頂高見0.21元，涉70宗成交或54萬元。

【14：28】朗生醫藥 （00503） 升逾三成，高見3.05元。朗生醫藥半年純利152.9萬美元，按年跌98.4%，派發中期特別股息1.55港元。

【14：28】友邦已完成收購東亞人壽 將易名為友邦雋峰人壽

【13：43】友邦 （01299） 午後向好升0.3%，高見93.35元。

【13：31】聯想控股 （03396） 午後升幅略擴大至18%，報14.86元破頂。

【13：25】科技股升幅收窄，阿里巴巴 （09988） 升0.3%；騰訊 （00700） 升1.5%；美團 （03690） 升0.8%；小米 （01810） 升1%。

【13：22】濠賭股升幅擴大，銀娛 （00027） 升近3%；金沙 （01928） 升3%。另外美高梅 （02282） 升2%；永利 （01128） 升7%；澳博 （00880） 升近2%；新濠 （00200） 升逾4%。

【13：22】恒指午後升幅收窄至約125點，於26000點水平爭持。

【13：20】開拓藥業 （09939） 升幅擴大至一成，破頂高見86.8元，成交2.4億元。

【新冠肺炎】開拓藥業飈逾一成 藥監局批准兩項治療新冠肺炎III期臨床試驗

【13：13】東亞 （00023） 完成向友邦 （01299） 出售東亞人壽業務，股價升近3%，高見13.48元。

【13：09】開拓藥業 （09939） 公布已獲得國家藥監局批准，於中國進行普克魯胺片擬用於治療新型冠狀病毒肺炎的兩項III期臨床試驗，股價午後升近7%，高見83.45元。

【13：03】澳門8月博彩收入按年升2.3倍至44.4億澳門元，濠賭股隨市向上，其中藍籌股銀娛 （00027） 升逾1%；金沙 （01928） 升逾2%。

澳門8月賭收44.4億元升幅放緩至2.3倍 按月跌47%

【13：01】港股午後初段升約205點，報26085點；科指升2.2%，報6752點。

【12：36】恒指黑期升約251點，報26002點。

【12：00】恒生指數半日升159點，報26038點，成交近1145億元。恒生科技指數升1.8%，報6725點。科技股造好，騰訊 （00700） 、美團 （03690） 升2%；嗶哩嗶哩 （09626） 升逾7%；網易 （09999） 升逾6%；恒大 （03333） 績後跌逾1%。

【11：51】MSCI昨換馬 新貴海豐國際、華寶國際跌逾半成

【11：45】網易 （09999） 最新升8%，高見153.1元。

【11：40】恒指中午收市前升約205點，報26084點；科指升2%，報6738點。

【11：30】上證半日升0.9%；深證升0.3%；創業板指跌0.02%。

【11：25】微盟 （02013） 升一成，高見12.54元。

【11：24】京東健康 （06618） 升逾8%，高見78.75元。阿里健康 （00241） 、平安好醫生 （01833） 升約1%。

【11：19】科指升幅擴大至2%，報6742點，恒指升近200點，報26074點，升195點。

【11：15】平保 （02318） 反彈近3%，高見62.15元。另外，國壽 （02628） 升3%；財險 （02328） 升0.3%；太保 （02601） 升逾半成。

【11：12】快手與華納音樂簽訂音樂授權協議 快手升逾4%

【11：04】大市觸26000點，升125點。騰訊 （00700） 、美團 （03690） 分別升逾2%。

【11：03】恒指最新升101點，報25980點；科指升1.6%，報6711點。

【10：58】海倫司國際9869孖展暫錄33億 超購近11倍、國際配售已足額

【10：57】港股於25900點水平爭持。

【10：53】贛鋒鋰業 （01772） 今早破頂高見185元後，股價倒跌6%，低見165.5元。

【10：46】汽車股下挫，比亞迪 （01211） 跌逾4%；吉利 （00175） 跌近3%；長汽 （02333） 跌逾6%；廣汽 （02238） 跌逾5%。

【10：37】中生製藥 （01177） 績後升逾2%，高見6.71元。中生製藥上半年歸屬於母公司持有者盈利飆升5.8倍至84.8億元人民幣，並宣布派季度息每股2港仙。

【業績│醫藥股】中生製藥入股科興盈利急升近6倍 派季息2仙

【10：32】大市再轉升約50點報25929點；科指升1.4%，報6699點。

【10：24】中國金茂 （00817） 升近2%，建議分拆物業管理業務金茂物業發展在港主板上市。

【新股IPO】中國金茂建議分拆物業管理業務 金茂物業發展已交A1表格

【10：18】東岳 （00189） 破頂高見28.35元後再度回落，跌逾4%，報25.6元。

【10：18】A股龍佰集團擬本月遞交上市申請、集資至少62億 上半年多賺88%

【10：10】大市升至26000點前遇阻，最新轉跌約23點，報25855點。

【10：09】小米 （01810） 升1%。小米汽車正式註冊，公司名為小米汽車有限公司，註冊資金100億人民幣，小米董事長兼CEO雷軍擔任法人代表。

【小米汽車】小米汽車正式註冊 雷軍親自帶隊任法人代表

【10：03】聯想控股 （03396） 股價升幅擴大至逾16%，高見14.62元。

【10：02】藥明生物 （02269） 逆市跌逾3%，低見114.3元。

【09：57】騰訊 （00700） 、美團 （03690） 升1%，帶領恒指升約22點，報25901點；科指升1.1%，報6680點。

【09：56】平保 （02318） 最新反彈1%，高見61.15元。

【09：55】大市一度轉升，最新跌約8點，報25870點。

【09：53】東岳 （00189） 配股，惟股價低開逾6%後最新倒升2%，破頂高見27.65元。

【09：50】嗶哩嗶哩 （09626） 逆市再彈6%，高見638元；快手 （01024） 亦升逾1%，高見86.2元。

【09：49】易居 （02048） 升逾7%，高見2.42元。易居終止阿里巴巴 （09988） 與雲鋒基金等入股的協議，改為向合資公司出售樂居及易居國際權益，代價25.6億元。

易居終止阿里巴巴等入股協議 改向阿里合營出售業務 股價升逾7%

【09：47】中國8月財新製造業PMI為49.2 ，低於前值的50.3及預期的50.2，為2020年5月以來首次落入收縮區間。

【09：46】阿里巴巴 （09988） 跌2%，低見161.7元；騰訊 （00700） 轉跌0.1%；美團 （03690） 跌0.9%；小米 （01810） 跌0.4%。

【09：44】贛鋒鋰業 （01772） 逆市升逾2%，股價破頂高見185元。

【09：43】恒大 （03333） 最新轉跌2%，低見4.25元。恒大物業 （06666） 升0.2%；恒大汽車 （00708） 跌逾3%；恒騰 （00136） 跌近3%。

【09：42】招商局港口 （00144） 今早逆市續破頂，升近4%，高見13.78元。招商局港口此前公布半年多賺2倍，中期息增22%至0.22港元。

【09：40】平保 （02318） 未止跌，股價今早隨市跌0.3%，低見59.75元。

【中國平安】平保反駁遭調查地產投資「無事實依據」 壹賬通美股急漲9%（第四版）

【09：34】正通汽車 （01728） 中期虧損擴大至14.6億元人民幣，股價跌逾9%，低見1.12元，成交14.4億元。

【09：33】大市早段跌幅擴大至逾百點，恒指跌118點，報25760點；科指轉跌0.3%，報6588點。

【09：31】恒大 （03333） 績後靠穩，逆市微升0.2%。

【恒大3333】恒大上半年純利升1.2倍 提六大措施、否則流動性惡化

【恒大3333】劉鑾雄夫婦趁恒大績前沽逾631萬股套現2826萬元 甘比：無套現壓力、續支持恒大發展（第二版）

【09：29】聯想控股 （03396） 績後升逾5%，上半年多賺6.4倍至46.9億元人民幣，每股盈利2.01元人民幣，創歷來最佳半年業績。

【業績】聯想控股半年多賺6.4倍最佳半年表現 不派中期息

【09：28】希瑪眼科 （03309） 升近半成，上半年扭虧為盈，股東應佔利潤1371.2萬元，去年同期蝕2098.1萬元。

【業績】希瑪眼科上半年轉賺1371萬元 收入增長近1倍

【09：27】江南布衣 （03306） 升逾4%。江南布衣年度盈利增長87%至6.47億元人民幣，宣派末期息0.72港元、特別息0.39港元。

【業績｜服裝】江南布衣半年多賺87% 末期息連特息1.11元、周息率逾8厘

【09：25】網易 （09999） 績後造好，股價升逾6%。

【網易業績】網易丁磊：未成年人佔遊戲收入不足1% 冀騰訊音樂「真心誠意、不陽奉陰違」放棄獨家授權、今早高開6.6%

【網易業績】網易次季收入增12.9% 純利下跌但仍勝預期 績前跌逾2%

【09：24】恒大物業 （06666） 績後高開2%。恒大物業上半年股東應佔利潤為19.35億元人民幣，按年增長68.6%，略低於早前盈喜預期約七成。

【恒大系業績】恒大物業上半年盈利升68.6% 毛利率微升0.1個百分點

【09：22】恒生指數開報25871點，跌7點。恒生科技指數升0.4%，報6633點。騰訊 （00700） 再升0.8%；阿里巴巴 （09988） 回吐1%；東岳 （00189） 配股跌逾6%。

【09：13】期指開報25688點，跌66點或近0.3%。

【08：55】恒指黑期升約15點，報25765點；道指期貨升28點，報35388點。

【08：13】華融金控︰已符合復牌指引 今恢復買賣

【08：05】東岳折讓14.2%配股 淨籌33.1億元

【07：45】港股ADR收報25764點，跌114點或0.4%。滙豐 （00005） ADR折合報41.13元，跌0.32元或0.8%；騰訊 （00700） ADR折合報479.55元，跌1.65元或0.3%。

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【07：30】美國消費者信心指數降至6個月低位，投資者觀望本周公布多項經濟數據，美股三大指數高位拉鋸，道指收市跌39點，報35360點；標指跌6點，報4522點；納指跌6點，報15259點。

【開市9點半】平保反駁遭調查地產投資「無事實依據」 劉鑾雄夫婦沽恒大套現2800萬

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責任編輯︰梁浩碩