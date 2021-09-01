  • 31°C
香港時間 : 2021901日 (三) 17:08
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【港股市況】恒指9月開局升149點重上二萬六　騰訊、美團升逾1%領市（不斷更新）

股市 16:32 2021/09/01

分享：

港股市況不斷更新

港股9月開局升逾百點，重上二萬六。大市輕微低開7點後，早段曾跌近200點，其後在科技股帶領下，反彈一度倒升逾200點。恒生指數收報26028點，升149點，成交1818億元。恒生科技指數升1.3%，報6693點。美團 （03690） 、騰訊 （00700） 升逾1%；阿里巴巴 （09988） 逆市跌近0.2%；平保 （02318） 反彈近2%；東岳 （00189） 跌逾6%。

美股動態不斷更新，詳情請看︰【下一頁】

財經日誌︰

    點擊圖片放大
    +11
    +10

焦點新聞︰

【恒大3333】分析：恒大情況非常嚴峻　短期須有實質行動

即市走勢︰

【16：32】即月期指收報25926點，升172點或0.7%，低水102點。

【16：27】融創擬分拆室內滑雪場業務　最快明年在港上市

【16：18】恒大派定心丸舉行「保交樓」軍令狀簽署大會　承諾以「最大決心」完成樓盤交付

【16：10】恒生指數收報26028點，升149點，重上二萬六，成交1818億元。恒生科技指數升1.3%，報6693點。美團 （03690） 、騰訊 （00700） 升逾1%；阿里巴巴 （09988） 逆市跌近0.2%；平保 （02318） 反彈近2%；東岳 （00189） 跌逾6%。

【16：00】恒生指數U盤前升120點，報25999點。

【15：41】滙豐 （00005） 升近1%，高見41.85元。

【15：28】阿里巴巴 （09988） 尾市轉跌0.2%。

【螞蟻集團整改】路透﹕據報螞蟻集團與國資企業將成立合資信用評級企業

【15：12】港股尾市續於26000點水平爭持，恒指報26026點，升147點；科指升1.3%，報6692點。

【15：00】內地股市個別發展，上證升0.7%；深證跌0.1%；創業板指跌0.9%。

【14：54】卓悅 （00653） 跌近4%，低見0.145元，卓悅旗下悅榕莊停業。

卓悅旗下美容院悅榕莊突停業　有員工稱已全線結業

【14：54】鼎豐 （06878） 跌近兩成，低見2.16元。鼎豐公布，以「車厘籽汽車」品牌成立及經營線上汽車電商業務，將為汽車製造商、經銷商以至零售客戶等客戶提供全面解決方案及服務。

【14：42】快手 （01024） 轉跌0.3%，報84.25元，今早曾升最多4.5%見88.3元。

【14：37】興利 （00396） 乾升逾七成，股價破頂高見0.21元，涉70宗成交或54萬元。

【14：28】朗生醫藥 （00503） 升逾三成，高見3.05元。朗生醫藥半年純利152.9萬美元，按年跌98.4%，派發中期特別股息1.55港元。

【14：28】友邦已完成收購東亞人壽　將易名為友邦雋峰人壽

【13：43】友邦 （01299） 午後向好升0.3%，高見93.35元。

【13：31】聯想控股 （03396） 午後升幅略擴大至18%，報14.86元破頂。

【13：25】科技股升幅收窄，阿里巴巴 （09988） 升0.3%；騰訊 （00700） 升1.5%；美團 （03690） 升0.8%；小米 （01810） 升1%。

【13：22】濠賭股升幅擴大，銀娛 （00027） 升近3%；金沙 （01928） 升3%。另外美高梅 （02282） 升2%；永利 （01128） 升7%；澳博 （00880） 升近2%；新濠 （00200） 升逾4%。

【13：22】恒指午後升幅收窄至約125點，於26000點水平爭持。

【13：20】開拓藥業 （09939） 升幅擴大至一成，破頂高見86.8元，成交2.4億元。

【新冠肺炎】開拓藥業飈逾一成　藥監局批准兩項治療新冠肺炎III期臨床試驗

【13：13】東亞 （00023） 完成向友邦 （01299） 出售東亞人壽業務，股價升近3%，高見13.48元。

【13：09】開拓藥業 （09939） 公布已獲得國家藥監局批准，於中國進行普克魯胺片擬用於治療新型冠狀病毒肺炎的兩項III期臨床試驗，股價午後升近7%，高見83.45元。

【13：03】澳門8月博彩收入按年升2.3倍至44.4億澳門元，濠賭股隨市向上，其中藍籌股銀娛 （00027） 升逾1%；金沙 （01928） 升逾2%。

澳門8月賭收44.4億元升幅放緩至2.3倍　按月跌47%

【13：01】港股午後初段升約205點，報26085點；科指升2.2%，報6752點。

【12：36】恒指黑期升約251點，報26002點。

【12：00】恒生指數半日升159點，報26038點，成交近1145億元。恒生科技指數升1.8%，報6725點。科技股造好，騰訊 （00700） 、美團 （03690） 升2%；嗶哩嗶哩 （09626） 升逾7%；網易 （09999） 升逾6%；恒大 （03333） 績後跌逾1%。

【11：51】MSCI昨換馬　新貴海豐國際、華寶國際跌逾半成

【11：45】網易 （09999） 最新升8%，高見153.1元。

【11：40】恒指中午收市前升約205點，報26084點；科指升2%，報6738點。

【11：30】上證半日升0.9%；深證升0.3%；創業板指跌0.02%。

【11：25】微盟 （02013） 升一成，高見12.54元。

【11：24】京東健康 （06618） 升逾8%，高見78.75元。阿里健康 （00241） 、平安好醫生 （01833） 升約1%。

【11：19】科指升幅擴大至2%，報6742點，恒指升近200點，報26074點，升195點。

【11：15】平保 （02318） 反彈近3%，高見62.15元。另外，國壽 （02628） 升3%；財險 （02328） 升0.3%；太保 （02601） 升逾半成。

【11：12】快手與華納音樂簽訂音樂授權協議　快手升逾4%

【11：04】大市觸26000點，升125點。騰訊 （00700） 、美團 （03690） 分別升逾2%。

【11：03】恒指最新升101點，報25980點；科指升1.6%，報6711點。

【10：58】海倫司國際9869孖展暫錄33億　超購近11倍、國際配售已足額

【10：57】港股於25900點水平爭持。

【10：53】贛鋒鋰業 （01772） 今早破頂高見185元後，股價倒跌6%，低見165.5元。

【10：46】汽車股下挫，比亞迪 （01211） 跌逾4%；吉利 （00175） 跌近3%；長汽 （02333） 跌逾6%；廣汽 （02238） 跌逾5%。

【10：37】中生製藥 （01177） 績後升逾2%，高見6.71元。中生製藥上半年歸屬於母公司持有者盈利飆升5.8倍至84.8億元人民幣，並宣布派季度息每股2港仙。

【業績│醫藥股】中生製藥入股科興盈利急升近6倍　派季息2仙

【10：32】大市再轉升約50點報25929點；科指升1.4%，報6699點。

【10：24】中國金茂 （00817） 升近2%，建議分拆物業管理業務金茂物業發展在港主板上市。

【新股IPO】中國金茂建議分拆物業管理業務　金茂物業發展已交A1表格

【10：18】東岳 （00189） 破頂高見28.35元後再度回落，跌逾4%，報25.6元。

【10：18】A股龍佰集團擬本月遞交上市申請、集資至少62億　上半年多賺88%

【10：10】大市升至26000點前遇阻，最新轉跌約23點，報25855點。

【10：09】小米 （01810） 升1%。小米汽車正式註冊，公司名為小米汽車有限公司，註冊資金100億人民幣，小米董事長兼CEO雷軍擔任法人代表。

【小米汽車】小米汽車正式註冊　雷軍親自帶隊任法人代表

【10：03】聯想控股 （03396） 股價升幅擴大至逾16%，高見14.62元。

【10：02】藥明生物 （02269） 逆市跌逾3%，低見114.3元。

【09：57】騰訊 （00700） 、美團 （03690） 升1%，帶領恒指升約22點，報25901點；科指升1.1%，報6680點。

【09：56】平保 （02318） 最新反彈1%，高見61.15元。

【09：55】大市一度轉升，最新跌約8點，報25870點。

【09：53】東岳 （00189） 配股，惟股價低開逾6%後最新倒升2%，破頂高見27.65元。

【09：50】嗶哩嗶哩 （09626） 逆市再彈6%，高見638元；快手 （01024） 亦升逾1%，高見86.2元。

【09：49】易居  （02048） 升逾7%，高見2.42元。易居終止阿里巴巴 （09988） 與雲鋒基金等入股的協議，改為向合資公司出售樂居及易居國際權益，代價25.6億元。

易居終止阿里巴巴等入股協議　改向阿里合營出售業務　股價升逾7%

【09：47】中國8月財新製造業PMI為49.2 ，低於前值的50.3及預期的50.2，為2020年5月以來首次落入收縮區間。

【09：46】阿里巴巴 （09988） 跌2%，低見161.7元；騰訊 （00700） 轉跌0.1%；美團 （03690） 跌0.9%；小米 （01810） 跌0.4%。

【09：44】贛鋒鋰業 （01772） 逆市升逾2%，股價破頂高見185元。

【09：43】恒大 （03333） 最新轉跌2%，低見4.25元。恒大物業 （06666） 升0.2%；恒大汽車 （00708） 跌逾3%；恒騰 （00136） 跌近3%。

【09：42】招商局港口 （00144） 今早逆市續破頂，升近4%，高見13.78元。招商局港口此前公布半年多賺2倍，中期息增22%至0.22港元。

【09：40】平保 （02318） 未止跌，股價今早隨市跌0.3%，低見59.75元。

【中國平安】平保反駁遭調查地產投資「無事實依據」　壹賬通美股急漲9%（第四版）

【09：34】正通汽車 （01728） 中期虧損擴大至14.6億元人民幣，股價跌逾9%，低見1.12元，成交14.4億元。

【09：33】大市早段跌幅擴大至逾百點，恒指跌118點，報25760點；科指轉跌0.3%，報6588點。

【09：31】恒大 （03333） 績後靠穩，逆市微升0.2%。

【恒大3333】恒大上半年純利升1.2倍　提六大措施、否則流動性惡化

【恒大3333】劉鑾雄夫婦趁恒大績前沽逾631萬股套現2826萬元　甘比：無套現壓力、續支持恒大發展（第二版）

【09：29】聯想控股 （03396） 績後升逾5%，上半年多賺6.4倍至46.9億元人民幣，每股盈利2.01元人民幣，創歷來最佳半年業績。

【業績】聯想控股半年多賺6.4倍最佳半年表現　不派中期息

【09：28】希瑪眼科 （03309） 升近半成，上半年扭虧為盈，股東應佔利潤1371.2萬元，去年同期蝕2098.1萬元。

【業績】希瑪眼科上半年轉賺1371萬元　收入增長近1倍

【09：27】江南布衣 （03306） 升逾4%。江南布衣年度盈利增長87%至6.47億元人民幣，宣派末期息0.72港元、特別息0.39港元。

【業績｜服裝】江南布衣半年多賺87%　末期息連特息1.11元、周息率逾8厘

【09：25】網易 （09999） 績後造好，股價升逾6%。

【網易業績】網易丁磊：未成年人佔遊戲收入不足1%　冀騰訊音樂「真心誠意、不陽奉陰違」放棄獨家授權、今早高開6.6%

【網易業績】網易次季收入增12.9%　純利下跌但仍勝預期　績前跌逾2%

【09：24】恒大物業 （06666） 績後高開2%。恒大物業上半年股東應佔利潤為19.35億元人民幣，按年增長68.6%，略低於早前盈喜預期約七成。

【恒大系業績】恒大物業上半年盈利升68.6%　毛利率微升0.1個百分點

【09：22】恒生指數開報25871點，跌7點。恒生科技指數升0.4%，報6633點。騰訊 （00700） 再升0.8%；阿里巴巴 （09988） 回吐1%；東岳 （00189） 配股跌逾6%。

【09：13】期指開報25688點，跌66點或近0.3%。

【08：55】恒指黑期升約15點，報25765點；道指期貨升28點，報35388點。

【08：13】華融金控︰已符合復牌指引　今恢復買賣

【08：05】東岳折讓14.2%配股　淨籌33.1億元

【07：45】港股ADR收報25764點，跌114點或0.4%。滙豐 （00005） ADR折合報41.13元，跌0.32元或0.8%；騰訊 （00700） ADR折合報479.55元，跌1.65元或0.3%。

更多ADR及中概股收市︰

    點擊圖片放大
    +3
    +2

【07：30】美國消費者信心指數降至6個月低位，投資者觀望本周公布多項經濟數據，美股三大指數高位拉鋸，道指收市跌39點，報35360點；標指跌6點，報4522點；納指跌6點，報15259點。

【開市9點半】平保反駁遭調查地產投資「無事實依據」　劉鑾雄夫婦沽恒大套現2800萬

港股上日市況，詳情請看︰【下一頁】

一鍵攞齊全港所有「疫苗優惠」、「疫苗抽獎」的參加辦法及連結 

責任編輯︰梁浩碩

港股 ADR 期貨 港股ADR 恒生指數

上一篇文章

【中美關係】路透：中國下令成都美國商會停止運作　沒有說明理由（第二版）

下一篇文章

【新股IPO】融創擬分拆室內滑雪場業務　最快明年在港上市
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【新股IPO】GOGOX遞表申請上市　香港後生仔創業曾言：不以買樓為目標
【新股IPO】GOGOX遞表申請上市　香港後生仔創業曾言：不以買樓為目標
【疫苗優惠】中信大抽獎已接受登記　頭獎送39萬元日產7人車（附抽獎詳情）
【疫苗優惠】中信大抽獎已接受登記　頭獎送39萬元日產7人車（附抽獎詳情）
【恒大3333】劉鑾雄夫婦趁恒大績前沽逾631萬股套現2826萬元　甘比：無套現壓力、續支持恒大發展（第二版）
【恒大3333】劉鑾雄夫婦趁恒大績前沽逾631萬股套現2826萬元　甘比：無套現壓力、續支持恒大發展（第二版）
【恒指夜期+ADR】阿里美股低港2%　夜期跌60點　北水走資增至67億（不斷更新）
【恒指夜期+ADR】阿里美股低港2%　夜期跌60點　北水走資增至67億（不斷更新）
【疫苗優惠】一文看清打針抽獎優惠　商界送機票、送酒店住宿、送股票、送千萬新樓（不斷更新）
【疫苗優惠】一文看清打針抽獎優惠　商界送機票、送酒店住宿、送股票、送千萬新樓（不斷更新）
【中國平安】平保反駁遭調查地產投資「無事實依據」　壹賬通美股急漲9%（第四版）
【中國平安】平保反駁遭調查地產投資「無事實依據」　壹賬通美股急漲9%（第四版）