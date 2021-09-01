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專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

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【港股市況】恒指9月開局低開7點　騰訊再升0.8%、阿里巴巴回吐1%（不斷更新）

股市 09:35 2021/09/01

分享：

港股市況不斷更新

投資者觀望，美股三大指數周二高位拉鋸，道指跌39點，港股9月開局輕微低開，恒生指數開報25871點，跌7點。恒生科技指數升0.4%，報6633點。騰訊 （00700） 再升0.8%；阿里巴巴 （09988） 回吐1%；東岳 （00189） 配股跌逾6%。

美股動態不斷更新，詳情請看︰【下一頁】

財經日誌︰

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即市走勢︰

【09：34】正通汽車 （01728） 中期虧損擴大至14.6億元人民幣，股價跌逾9%，低見1.12元，成交14.4億元。

【09：33】大市早段跌幅擴大至逾百點，恒指跌118點，報25760點；科指轉跌0.3%，報6588點。

【09：31】恒大 （03333） 績後靠穩，逆市微升0.2%。

【恒大3333】恒大上半年純利升1.2倍　提六大措施、否則流動性惡化

【恒大3333】劉鑾雄夫婦趁恒大績前沽逾631萬股套現2826萬元　甘比：無套現壓力、續支持恒大發展（第二版）

【09：29】聯想控股 （03396） 績後升逾5%，上半年多賺6.4倍至46.9億元人民幣，每股盈利2.01元人民幣，創歷來最佳半年業績。

【業績】聯想控股半年多賺6.4倍最佳半年表現　不派中期息

【09：28】希瑪眼科 （03309） 升近半成，上半年扭虧為盈，股東應佔利潤1371.2萬元，去年同期蝕2098.1萬元。

【業績】希瑪眼科上半年轉賺1371萬元　收入增長近1倍

【09：27】江南布衣 （03306） 升逾4%。江南布衣年度盈利增長87%至6.47億元人民幣，宣派末期息0.72港元、特別息0.39港元。

【業績｜服裝】江南布衣半年多賺87%　末期息連特息1.11元、周息率逾8厘

【09：25】網易 （09999） 績後造好，股價升逾6%。

【網易業績】網易丁磊：未成年人佔遊戲收入不足1%　冀騰訊音樂「真心誠意、不陽奉陰違」放棄獨家授權、今早高開6.6%

【網易業績】網易次季收入增12.9%　純利下跌但仍勝預期　績前跌逾2%

【09：24】恒大物業 （06666） 績後高開2%。恒大物業上半年股東應佔利潤為19.35億元人民幣，按年增長68.6%，略低於早前盈喜預期約七成。

【恒大系業績】恒大物業上半年盈利升68.6%　毛利率微升0.1個百分點

【09：22】恒生指數開報25871點，跌7點。恒生科技指數升0.4%，報6633點。騰訊 （00700） 再升0.8%；阿里巴巴 （09988） 回吐1%；東岳 （00189） 配股跌逾6%。

【09：13】期指開報25688點，跌66點或近0.3%。

【08：55】恒指黑期升約15點，報25765點；道指期貨升28點，報35388點。

【08：13】華融金控︰已符合復牌指引　今恢復買賣

【08：05】東岳折讓14.2%配股　淨籌33.1億元

【07：45】港股ADR收報25764點，跌114點或0.4%。滙豐 （00005） ADR折合報41.13元，跌0.32元或0.8%；騰訊 （00700） ADR折合報479.55元，跌1.65元或0.3%。

更多ADR及中概股收市︰

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    +3
    +2

【07：30】美國消費者信心指數降至6個月低位，投資者觀望本周公布多項經濟數據，美股三大指數高位拉鋸，道指收市跌39點，報35360點；標指跌6點，報4522點；納指跌6點，報15259點。

【開市9點半】平保反駁遭調查地產投資「無事實依據」　劉鑾雄夫婦沽恒大套現2800萬

港股上日市況，詳情請看︰【下一頁】

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責任編輯︰梁浩碩

港股 ADR 期貨 港股ADR 恒生指數

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