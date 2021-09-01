▲ 【蘋果發布會】蘋果新Apple Watch設計複雜 傳生產出問題要推遲

蘋果（美︰AAPL）盛傳將於9月舉行蘋果秋季發布會，屆時將會發布一系列新產品，包括iPhone13系列手機、AirPods 3、新一代Apple Watch Seires 7智能手錶等。不過，Apple Watch據報遇到生產問題，可能導致延誤。蘋果股價跌0.8%，收報151.83美元。

新一代Apple Watch據報預計會有更大的屏幕，以及更快的處理器，而今次升級帶來了製造挑戰。

報道指，由於新Apple Watch設計複雜，與前幾代的設計存有顯著差異，製造商上周開始小規模生產，但沒有達到令人滿意的生產指標，據報生產已被推遲。

早前傳出Apple Watch Series 7在外型上將會有重大改變，會採用與iPhone 12類似的直角設計。另外，原先40mm、44mm的錶面大小亦將變為41mm、45mm。

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責任編輯︰梁浩碩