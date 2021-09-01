【華融危機】華融金控︰已符合復牌指引　今恢復買賣

▲ 【華融危機】華融金控︰已符合復牌指引 申請今恢復買賣

中國華融 （02799） 旗下子公司華融金控 （00993） 因未能趕在3月31日限期前公布業績，4月1日起停牌。華融金控最新表示，已符合復牌指引，向港交所申請周三起恢復其股份買賣。華融金控停牌前報0.224元。

華融金控指，已於8月29日發布全年業績及中期業績，而安永就2020年財報發表無保留的審核意見，且無作出審計修訂，董事會審核委員會並不知悉全年業績及中期業績的異常情況。

公司又指，集團主營業務維持不變且保持正常營運。公司雖錄得虧損，仍然對發展核心業務保持樂觀，其收益及淨資產數額較大，且現金流淨額仍維持正數，而公司積極推進各項業務的穩步發展。管理層認為已符合復牌指引，能獲得充足營運資金及維持流動性，確保集團未來12個月的持續營運。

華融系危機3月底開始浮現，當時財政部控股的中國華融宣布推遲發布年報，華融系內債務危機成外界關注。

華融金控此前公布上半年虧損4.46億元，略低於去年同期虧損的4.98億元。

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責任編輯︰梁浩碩