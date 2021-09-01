  • 28°C
香港時間 : 2021901日 (三) 09:32
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【華融危機】華融金控︰已符合復牌指引　今恢復買賣

股市 08:13 2021/09/01

分享：

【華融危機】華融金控︰已符合復牌指引　申請今恢復買賣

中國華融 （02799） 旗下子公司華融金控 （00993） 因未能趕在3月31日限期前公布業績，4月1日起停牌。華融金控最新表示，已符合復牌指引，向港交所申請周三起恢復其股份買賣。華融金控停牌前報0.224元。

華融金控指，已於8月29日發布全年業績及中期業績，而安永就2020年財報發表無保留的審核意見，且無作出審計修訂，董事會審核委員會並不知悉全年業績及中期業績的異常情況。

公司又指，集團主營業務維持不變且保持正常營運。公司雖錄得虧損，仍然對發展核心業務保持樂觀，其收益及淨資產數額較大，且現金流淨額仍維持正數，而公司積極推進各項業務的穩步發展。管理層認為已符合復牌指引，能獲得充足營運資金及維持流動性，確保集團未來12個月的持續營運。

華融系危機3月底開始浮現，當時財政部控股的中國華融宣布推遲發布年報，華融系內債務危機成外界關注。

華融金控此前公布上半年虧損4.46億元，略低於去年同期虧損的4.98億元。

【華融危機】中國華融去年巨虧1029億人幣、繼續停牌　董事長：可能再增戰略投資者（第二版）

【華融危機】華融爆債務危機後 首有貸款獲延期至8月

一鍵攞齊全港所有「疫苗優惠」、「疫苗抽獎」的參加辦法及連結 

責任編輯︰梁浩碩

港股 中國華融（02799） 華融金控（00993）

上一篇文章

【蘋果發布會】蘋果新Apple Watch設計複雜　傳生產出問題要推遲　

下一篇文章

【配股潮】東岳折讓14.2%配股　淨籌33.1億元
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【疫苗優惠】一文看清打針抽獎優惠　商界送機票、送酒店住宿、送股票、送千萬新樓（不斷更新）
【疫苗優惠】一文看清打針抽獎優惠　商界送機票、送酒店住宿、送股票、送千萬新樓（不斷更新）
【恒大3333】劉鑾雄夫婦趁恒大績前沽逾631萬股套現2826萬元　甘比：無套現壓力、續支持恒大發展（第二版）
【恒大3333】劉鑾雄夫婦趁恒大績前沽逾631萬股套現2826萬元　甘比：無套現壓力、續支持恒大發展（第二版）
【恒指夜期+ADR】阿里美股低港2%　夜期跌60點　北水走資增至67億（不斷更新）
【恒指夜期+ADR】阿里美股低港2%　夜期跌60點　北水走資增至67億（不斷更新）
【恒指夜期＋ADR】美團ADR高港6%　夜期倒升42點　北水走資近42億（不斷更新）
【恒指夜期＋ADR】美團ADR高港6%　夜期倒升42點　北水走資近42億（不斷更新）
【中國平安】平保反駁遭調查地產投資「無事實依據」　壹賬通美股急漲9%（第四版）
【中國平安】平保反駁遭調查地產投資「無事實依據」　壹賬通美股急漲9%（第四版）
【新股IPO】GOGOX遞表申請上市　香港後生仔創業曾言：不以買樓為目標
【新股IPO】GOGOX遞表申請上市　香港後生仔創業曾言：不以買樓為目標