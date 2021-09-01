【配股潮】東岳折讓14.2%配股淨籌33.1億元　股價半日跌半成

▲ 【配股潮】東岳折讓14.2%配股 淨籌33.1億元

東岳 （00189） 公布配股詳情。東岳向不少於六名承配人配售1.45億股，相當於經擴大已發行股本6.4%，配售股每股23元，較上日收市價26.8元折讓14.18%，集資最多33.35億元。東岳股價今早低開逾6%，開報25.15元，曾倒升逾半成，破頂高見28.35元，半日收25.3元，跌5.6%，成交額24.5億元。

所得款項淨額約33.1億元，擬用於（i）提高集團PVDF（一種耐候性、加工性、機械性能優異，可用於耐候性塗料、鋰電池黏結劑、光伏背板膜的含氟高分子材料）及其原材料（即R142b冷卻劑）的產能；（ii）提高集團PTFE（一種高度抵抗溫度轉變、絕緣、耐老化及耐化學品的合成含氟物高分子）及其原材料（即R22冷卻劑）的產能；及（iii）補充集團的一般營運資金。

東岳指，配售將使公司拓闊其股東基礎，並為集團快速推進業務及產能的規劃發展及擴張提供資金。

東岳績後造好，昨升近14%，高見27.3元破頂，股價今年以來已累升3.36倍。

【業績】東岳半年多賺49%不派中期息 股價再升飈一成破頂

一鍵攞齊全港所有「疫苗優惠」、「疫苗抽獎」的參加辦法及連結

責任編輯︰梁浩碩

***

東岳 （00189） 配股後股價前景點睇 梁耀康（Dave）為你分析（點選：24'18"）

Time code

00：00 - 港股今日焦點

00：45 - 外圍市況速報 蘋果創新高後回吐

02：20 - 美國消費者信心指數遜預期 對美股影響

05：39 - 港股上日市況速報＋北水盤路

07：13 - 港股市況分析 9月恒指走勢預測

10：16 - 網易 （09999） 業績解讀 股價前景分析

14：45 - 恒大系業績解讀 減債措施惹關注

20：16 - 港股開市前市況速報

21：45 - ET個股推介：李寧 （02331）

22：57 - 股票分析：中生製藥 （01171） 業績解讀及前景分析

24：18 - 股票分析：東岳 （00189） 配股對股價影響

25：52 - 股票分析：中國海外 （00688） 短綫可吼嗎？

27：39 - 股票分析：中國有贊 （08083） vs微盟 （02013）

29：12 - 股票分析：贛鋒鋰業 （01772） 有貨應止賺或續持有

30：05 - 股票分析：美團 （03690） 小注跟車可以嗎？

32：09 - 股票分析：信義光能 （00968） 短綫買賣策略如何？

33：55 - 股票分析：阿里巴巴 （09988） vs騰訊 （00700） vs網易 （09999）

37：18 - 美股股票推介：SOPHIE（SOFI.US）， UPSTAR（UPST.US）， UNITY（U.US）

40：50 - 股票分析：吉利汽車 （00175） 有望上30元嗎？長城汽車 （02333） 走勢又如何？

42：56 - 股票分析：小鵬汽車 （09868） 股價前景如何？

44：05 - 股票分析：瑞聲科技 （02018） 股價前景如何？舜宇 （02382） 更值得投資？

48：39 - 股票分析：維他奶國際 （00345） 有貨沒止蝕怎辦？

51：54 - 股票分析：小米 （01810） 現價可買入嗎？

54：11 - 美股分析：TESLA（TSLA.US）現價可買入嗎？

58：44 - 美股分析：DATADOG（DDOG.US）股價前景怎看？

01：05：48 -股票分析：快手 （01024） 股價前景如何？

01：09：30 -財經日誌提提你

***

今早9時《ET開市直擊》開市前助你做好準備！

重溫上日《ET開市直擊》