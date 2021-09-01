【配股潮】東岳折讓14.2%配股淨籌33.1億元　股價倒升2%破頂

▲ 【配股潮】東岳折讓14.2%配股 淨籌33.1億元

東岳 （00189） 公布配股詳情。東岳向不少於六名承配人配售1.45億股，相當於經擴大已發行股本6.4%，配售股每股23元，較上日收市價26.8元折讓14.18%，集資最多33.35億元。東岳股價今早低開逾6%，開報25.15元，最新倒升2%，破頂高見27.65元。

所得款項淨額約33.1億元，擬用於（i）提高集團PVDF（一種耐候性、加工性、機械性能優異，可用於耐候性塗料、鋰電池黏結劑、光伏背板膜的含氟高分子材料）及其原材料（即R142b冷卻劑）的產能；（ii）提高集團PTFE（一種高度抵抗溫度轉變、絕緣、耐老化及耐化學品的合成含氟物高分子）及其原材料（即R22冷卻劑）的產能；及（iii）補充集團的一般營運資金。

東岳指，配售將使公司拓闊其股東基礎，並為集團快速推進業務及產能的規劃發展及擴張提供資金。

東岳績後造好，昨升近14%，高見27.3元破頂，股價今年以來已累升3.36倍。

【業績】東岳半年多賺49%不派中期息 股價再升飈一成破頂

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責任編輯︰梁浩碩

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