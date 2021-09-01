新創建逾13億元收購 新世界荔枝角商廈物業

新創建(00659)宣布，將以13.6億元從母公司新世界發展(00017)，收購位於九龍荔枝角道888號發展項目18至21樓的4項辦公室物業。收購物業總樓面面積為96,744平方呎。每層物業的收購方亦可以不高於150萬元的價格，購買最多9個停車位的優先認購權，及享有租務優惠。新創建旗下的富通保險，將佔當中兩層。

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新創建認為，交易為集團提供一個具吸引力的資本增值的物業投資機會，而租務優惠要約將於未來提供穩定的租金收入。倘若干物業將作為自用，將可節省成本，以及將新創建與其若干成員公司的辦公室整合至同一樓宇內可產生協同效應。

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8月初，新世界亦曾出售商廈項目，以32億元人民幣向一間世界500強的跨國金融機構，出售位於深圳前海自貿區的前海周大福金融大廈南塔。

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