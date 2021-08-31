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【業績】新濠國際除稅後虧損37.5億 另相信滿足新賭牌條件

股市 23:44 2021/08/31

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【業績】新濠國際除稅後虧損37.5億 另相信滿足新賭牌條件

新濠國際 （00200） 公布上半年業績，淨收為84.3億元，按年增加9.7%，因入境澳門旅客人次按年上升，帶動旗下娛樂及酒店營運表現改善，經調整EBITDA為7.3億元，按年由負轉正。半年除稅後虧損37.5億元，較去年同期的虧損70.6億元收窄。不派中期息。

【濠賭股】新濠博亞娛樂第二季淨虧損收窄至1.86億美元

通告指出，新濠博亞澳門的次特許經營權合同將於2022年6月26日屆滿。於2020年12月，澳門政府宣佈，其正在監督新博彩合同招標的法律框架之籌備工作，完成後將進行公眾諮詢。由於2019冠狀病毒，公眾諮詢工作已經押後，並預計將在2021年下半年進行。澳門政府重申，其繼續與博彩業接觸，並將會遵守所有程序。

倘若集團無法獲得新的特許經營權或次特許經營權，又或無法延長或更新新濠博亞澳門的次特許經營權，或倘若澳門政府於2022年6月26日前行使其收回或其他終止權，新濠博亞澳門將無法在澳門經營娛樂場博彩。

根據現行的娛樂場場所撥歸法，以新濠博亞澳門次特許經營權營運的所有娛樂場場所，和博彩相關設備將無償地自動撥歸澳門政府所有，而集團將不再從該等營運中獲得收益。

新濠國際指，集團相信其能夠滿足澳門政府就授予新的特許經營權，或次特許經營權或延長或更新新濠博亞澳門的次特許經營權的相關規定，因此本未經審核簡明綜合中期財務資料乃按持續經營基準編製。

記者：譚志偉

港股 業績公布 澳門 EBITDA 新濠國際（00200）

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