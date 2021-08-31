【華融危機】彭博：華融重組背後考量

▲ 華融去年歸屬股東淨虧損預計達1029.03億元人民幣

華融 （02799） 風波仍未完全落幕，彭博一篇專題報道指，華融財務數據在7月到達中國官員手上，但因為數據慘不忍睹，令官員們不太敢簽字批准。

報道提及初期中央匯金的一家子公司曾考慮參與其中，並開始對華融進行基本的調查，但在仔細研究帳目後，該公司希望人行能夠向其發放一筆貸款用於相關交易，然而這個想法被否決。

其後，北京將目光轉向國企中信集團，並在6月底將中信集團拉入局，並引述消息指，中信擔心如果事情繼續惡化，將影響擴大。中信一個團隊用了近兩個月時間在華融總部研究帳目。

報道形容華融的財務狀況非常糟糕，過去的交易也令人憂心，以至團隊成員擔心會被追責。其中一位知情人士稱，成員希望得到保證，如果日後高層對任何救助計畫提出異議，他們不會被追究責任。

其後整整兩周，官員們出於擔憂，一直不願簽署這份業績報告；最終，長期來對華融問題保持緘默的國務院批准了救助計畫。據知情人士透露，華融將從中信牽頭的一批投資者手中獲得約500億元（人民幣，下同）以補充資本，而華融預計將通過出售非核心金融資產再融資500億元。

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