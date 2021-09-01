  • 27°C
香港時間 : 2021901日 (三) 08:01
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【開市9點半】平保反駁遭調查地產投資「無事實依據」　劉鑾雄夫婦沽恒大套現2800萬

股市 06:45 2021/09/01

分享：

（1）中國平安 （02318） 昨股價一度大跌8%，見逾3年低位。外電報道，中銀保監正調查平保在房地產的投資，並且要求平保停止出售另類投資產品。平保回應「不評論無事實依據的市場傳言」，而且否認停售另類投資產品。

平保的金融壹賬通（OCFT）美股急升8.8%，收報4.68美元，陸金所（LU）則跌2%，收報8.67美元。平保ADR靠穩，折算收報60.12港元，低港收市價0.5%。

即睇開市9點半重點：

    點擊圖片放大
    +7
    +6

【中國平安】平保反駁遭調查地產投資「無事實依據」

（2）劉鑾雄夫婦趕在中國恒大 （03333） 業績前，出售631.2萬股中國恒大股份，每股作價4.4774元，套現2826.1萬元。

【恒大3333】劉鑾雄夫婦趁恒大績前沽逾631萬股套現2826萬元　甘比：無套現壓力、續支持恒大發展（第二版）

（3）中國恒大和恒大物業 （06666） 公布業績，恒大指，將繼續積極接觸潛在投資者，商討出售恒大汽車  （00708）  及恒大物業部分股份。

【恒大3333】恒大上半年純利升1.2倍　提六大措施、否則流動性惡化

【恒大系業績】恒大物業上半年盈利升68.6%　毛利率微升0.1個百分點

（4）有分析認為，螞蟻IPO重啟可能因杭州領導人落馬而受阻。

【阿里巴巴9988】彭博：杭州領導人落馬或影響螞蟻IPO重啟

（5）內地推出史上最嚴網遊新規，但券商料對遊戲股影響不大。科技股昨日亦無懼監管新招，大成交挾升。

【互聯網監管】券商料內地限未成年人打機新規影響微　富瑞：或拖累騰訊盈利僅3%

【互聯網監管】王者榮耀宣布未成年每周打機限3小時　騰訊全日跌轉升3%（第三版）

（6）美團  （03690） 遭多間大行削目標，但股價昨反升9%。

【美團業績】美團次季業績勝預期　多家大行照削目標價　料今季表現疲弱

（7）電子商務法徵求意見，如侵犯知識產權，有可能吊銷網絡經營相關許可證。

【互聯網監管】市監局建議修訂電子商務法　若電商平台侵權特別嚴重　可吊銷經營許可

（8）新創建  （00659） 向母企新世界 （00017） 購買4項物業。

【新世界系】新創建向母企收購4層辦公室物業、富通保險佔兩層　總代價13.67億元

（9）中國連鎖酒館海倫司國際  （新上市編號：09869） 昨起招股，一手入場費逾萬。

【新股IPO】海倫司國際9869首日孖展暫錄近27億　超購逾8.6倍

港股ADR及美股收市情況：

    點擊圖片放大
    +9
    +8

記者：區嘉俊

***

今早9時，《ET開市直擊》開市前助你做好部署。

重溫上日《ET開市直擊》

欄名 : 開市9點半

最新專欄文章 更多

【開市9點半】內地嚴控未成年人玩網遊　騰訊ADR低港3%　平保ADR再低3%　傳遭中銀保監調查
2021/08/31
【開市9點半】內地嚴控未成年人玩網遊　騰訊ADR低港3%　平保ADR再低3%　傳遭中銀保監調查
【開市9點半】港股業績期最後兩日衝刺 美團、恒大系業績放榜
2021/08/30
【開市9點半】港股業績期最後兩日衝刺 美團、恒大系業績放榜
【開市9點半】聚焦鮑威爾今晚Jackson Hole發言　官員率先放鷹　平保新業務價值下跌近12%
2021/08/27
【開市9點半】聚焦鮑威爾今晚Jackson Hole發言　官員率先放鷹　平保新業務價值下跌近12%
【開市9點半】小米上季經調整盈利升87%創新高　快手承認監管對收入有影響
2021/08/26
【開市9點半】小米上季經調整盈利升87%創新高　快手承認監管對收入有影響
【開市9點半】網信辦發聲維穩：非針對境外上市　女股神Cathie Wood重新買入中概股
2021/08/25
【開市9點半】網信辦發聲維穩：非針對境外上市　女股神Cathie Wood重新買入中概股
港股 ADR 海倫司（09869） 新世界發展（00017） 新創建集團（00659） 阿里巴巴－SW（09988） 美團－W（03690） 騰訊控股（00700） 恒大物業（06666） 中國銀行保險監督管理委員會

上一篇文章

【ET財經早點1分鐘】標指、納指8月累升逾3% 恒大遭劉鑾雄夫婦減持

下一篇文章

【中國平安】平保反駁遭調查地產投資「無事實依據」　壹賬通美股急漲9%（第四版）
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【中國平安】平保反駁遭調查地產投資「無事實依據」　壹賬通美股急漲9%（第四版）
【中國平安】平保反駁遭調查地產投資「無事實依據」　壹賬通美股急漲9%（第四版）
【恒指夜期＋ADR】美團ADR高港6%　夜期倒升42點　北水走資近42億（不斷更新）
【恒指夜期＋ADR】美團ADR高港6%　夜期倒升42點　北水走資近42億（不斷更新）
【疫苗優惠】一文看清打針抽獎優惠　商界送機票、送酒店住宿、送股票、送千萬新樓（不斷更新）
【疫苗優惠】一文看清打針抽獎優惠　商界送機票、送酒店住宿、送股票、送千萬新樓（不斷更新）
【新股IPO】GOGOX遞表申請上市　香港後生仔創業曾言：不以買樓為目標
【新股IPO】GOGOX遞表申請上市　香港後生仔創業曾言：不以買樓為目標
【恒指夜期+ADR】阿里美股低港2%　夜期跌60點　北水走資增至67億（不斷更新）
【恒指夜期+ADR】阿里美股低港2%　夜期跌60點　北水走資增至67億（不斷更新）
【恒大3333】劉鑾雄夫婦趁恒大績前沽逾631萬股套現2826萬元　甘比：無套現壓力、續支持恒大發展（第二版）
【恒大3333】劉鑾雄夫婦趁恒大績前沽逾631萬股套現2826萬元　甘比：無套現壓力、續支持恒大發展（第二版）