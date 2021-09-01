【開市9點半】平保反駁遭調查地產投資「無事實依據」　劉鑾雄夫婦沽恒大套現2800萬

（1）中國平安 （02318） 昨股價一度大跌8%，見逾3年低位。外電報道，中銀保監正調查平保在房地產的投資，並且要求平保停止出售另類投資產品。平保回應「不評論無事實依據的市場傳言」，而且否認停售另類投資產品。

平保的金融壹賬通（OCFT）美股急升8.8%，收報4.68美元，陸金所（LU）則跌2%，收報8.67美元。平保ADR靠穩，折算收報60.12港元，低港收市價0.5%。

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【中國平安】平保反駁遭調查地產投資「無事實依據」

（2）劉鑾雄夫婦趕在中國恒大 （03333） 業績前，出售631.2萬股中國恒大股份，每股作價4.4774元，套現2826.1萬元。

【恒大3333】劉鑾雄夫婦趁恒大績前沽逾631萬股套現2826萬元 甘比：無套現壓力、續支持恒大發展（第二版）

（3）中國恒大和恒大物業 （06666） 公布業績，恒大指，將繼續積極接觸潛在投資者，商討出售恒大汽車 （00708） 及恒大物業部分股份。

【恒大3333】恒大上半年純利升1.2倍 提六大措施、否則流動性惡化

【恒大系業績】恒大物業上半年盈利升68.6% 毛利率微升0.1個百分點

（4）有分析認為，螞蟻IPO重啟可能因杭州領導人落馬而受阻。

【阿里巴巴9988】彭博：杭州領導人落馬或影響螞蟻IPO重啟

（5）內地推出史上最嚴網遊新規，但券商料對遊戲股影響不大。科技股昨日亦無懼監管新招，大成交挾升。

【互聯網監管】券商料內地限未成年人打機新規影響微 富瑞：或拖累騰訊盈利僅3%

【互聯網監管】王者榮耀宣布未成年每周打機限3小時 騰訊全日跌轉升3%（第三版）

（6）美團 （03690） 遭多間大行削目標，但股價昨反升9%。

【美團業績】美團次季業績勝預期 多家大行照削目標價 料今季表現疲弱

（7）電子商務法徵求意見，如侵犯知識產權，有可能吊銷網絡經營相關許可證。

【互聯網監管】市監局建議修訂電子商務法 若電商平台侵權特別嚴重 可吊銷經營許可

（8）新創建 （00659） 向母企新世界 （00017） 購買4項物業。

【新世界系】新創建向母企收購4層辦公室物業、富通保險佔兩層 總代價13.67億元

（9）中國連鎖酒館海倫司國際 （新上市編號：09869） 昨起招股，一手入場費逾萬。

【新股IPO】海倫司國際9869首日孖展暫錄近27億 超購逾8.6倍

港股ADR及美股收市情況：

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記者：區嘉俊

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