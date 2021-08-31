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【反壟斷】騰訊音樂：因應市監局決定　將放棄音樂版權獨家授權協議

股市 22:47 2021/08/31

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【反壟斷】騰訊音樂：因應市監局決定　將發棄音樂版權獨家授權協議

美國上市的騰訊音樂（美：TME）宣布，因應市監局的7月24日發布的行政處罰決定書，將解除與音樂版權方已達成的獨家協議，未來會以非獨家方式與上游版權方繼續保持合作，強調一如既往地共同推動中國音樂產業的繁榮和創新。

騰訊音樂今開8.825美元，現升3.53%，報8.815美元。

網易丁磊：未成年人佔遊戲收入不足1%　冀騰訊音樂「真心誠意、不陽奉陰違」放棄獨家授權，看【下一頁】

騰訊音樂稱，市監局行政處罰決定書要求公司在7月24日起三十日內解除與上游版權方已達成的獨家協議。截至今月23日，騰訊音樂已針對已達成的獨家協議全部上游版權方發送相關函件，告知其需按期解約，其中，絕大部分獨家協議已按期解約。

對於未能按期解約的上游版權方，騰訊音樂已發送《關於放棄音樂版權獨家授權權利的聲明》，明確放棄與相關上游版權方有關音樂版權獨家授權的權利，並告知相關上游版權方可以自行向其它經營者進行授權。

騰訊音樂重申，放棄與版權方協議音樂獨家授權的權利，但與獨立音樂人獨家合作期限不超過三年，及新歌獨家首發期不超過三十日之情形除外），上游版權方可以自行向其他經營者進行授權，並不予追究相關版權方因授權其他經營者而產生的相關責任。

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【TME業績】騰訊音樂第二季少賺2.6%　即市曾創8.88美元新低

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編輯：李哲毅

美股 新經濟股 騰訊音樂（美：TME）

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