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【網易業績】網易丁磊：未成年人佔遊戲收入不足1%　冀騰訊音樂「真心誠意、不陽奉陰違」放棄獨家授權、今早高開6.6%

股市 09:24 2021/09/01

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【網易業績】網易丁磊：未成年人佔遊戲收入不足1%　冀騰訊音樂「真心誠意、不陽奉陰違」放棄獨家授權

內地互聯網巨企網易 （09999） 今日公布次季業績，收入及淨利均勝預期。對於內地限制未成年人每周只可打機三小時，首席執行官兼董事丁磊在分析員會議上強調，網易積極支持措施，會嚴格落實限制，而集團估計未成年人對集團遊戲總營收貢獻不足1%。

網易今日港股高開6.6%，報151元。

網易次季收入增12.9%　純利下跌但仍勝預期，看【下一頁】

問及上述限制會否不利培養玩家數目，丁磊未有正面回應，只稱未成年人健康成長是國家最重要的利益，公司有能力創造出更精品的寓教於樂的遊戲，強調「不打未成年人的主意」。

冀騰訊音樂放棄音樂版權獨家授權決定是「真心誠意、不含陽奉陰違」

今日騰訊音樂宣布將放棄音樂版權獨家授權權利，丁磊表示，自己有看到公告，「我們非常期待這是個真心誠意、不含陽奉陰違的決定」。丁磊呼籲，唱片公司以開放、公平等理念開放授權，強調「我一邊以最大的誠意，也有足夠的資金跟唱片公司展開廣泛的授權合作」。

內地大力打擊飯圈，多個音樂平台相繼下架「明星排行榜」，丁磊表示，自己支持對於飯圈的清網行動，又稱行動對音樂業務影響不大，平台過去著力拓展中國原創音樂，「這些有能力、草根音樂，與飯圈關係不大」。

網易料今年全年稅率維持20%以上的較低水平

問及內地調整重點軟件企業稅收優惠的影響，網易首席財務官楊昭烜指出，上述稅收政策改變後，網易或不再符合部分稅收優惠資格，但仍可享高科技企業稅收優惠，去年網易稅率約19%，料今年全年稅率維持20%以上的較低水平。

對於遊戲海外發展進度，楊昭烜透露，公司在加拿大、日本及歐洲均設有遊戲工作室，除了自家研發外，未來會考慮不同方法推出遊戲，例如合作研發等。

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編輯：李哲毅

美股 港股 網易（美：NTES） 網易－S（09999） 丁磊

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