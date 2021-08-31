【美股焦點】三大指數齊跌 Zoom大跌逾16%

美股三大指數周二（31日）開市齊跌，道瓊斯工業平均指數跌40.15點及0.11%，報35,359.69點，標準普爾500指數跌3.24點及0.07%，報4,525.55點，納斯達克指數跌14.24點及0.09%，報15,251.66點。

Zoom(ZM)在周一（30日）盤後公布第二季業績，業績增長放緩，加上多間大行下調其目標價，Zoom大跌15.82%。

熱門中概股逆市上揚，愛奇藝（IQ）漲5.75%、騰訊音樂（TME）漲4.88%、網易（NTES）漲5.75%、嗶哩嗶哩（BILI）漲4.28%。

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責任編輯：黃苑筠