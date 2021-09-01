【ET開市直擊】港股單日大反彈有何啟示？ 9月開局尋好股（附Time code）

科技股挾升，港股拗腰倒升，惟北水繼續走資。北水上日走資加大至66.8億元，五個交易日累走182.5億元。港股9月開局，後市去向如何？獨立股評人梁耀康（Dave）《ET開市直擊》為你分析。（立即點擊收看／收聽）

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02：20 - 美國消費者信心指數遜預期 對美股影響

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25：52 - 股票分析：中國海外 （00688） 短綫可吼嗎？

27：39 - 股票分析：中國有贊 （08083） vs微盟 （02013）

29：12 - 股票分析：贛鋒鋰業 （01772） 有貨應止賺或續持有

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32：09 - 股票分析：信義光能 （00968） 短綫買賣策略如何？

33：55 - 股票分析：阿里巴巴 （09988） vs騰訊 （00700） vs網易 （09999）

37：18 - 美股股票推介：SOPHIE（SOFI.US）， UPSTAR（UPST.US）， UNITY（U.US）

40：50 - 股票分析：吉利汽車 （00175） 有望上30元嗎？長城汽車 （02333） 走勢又如何？

42：56 - 股票分析：小鵬汽車 （09868） 股價前景如何？

44：05 - 股票分析：瑞聲科技 （02018） 股價前景如何？舜宇 （02382） 更值得投資？

48：39 - 股票分析：維他奶國際 （00345） 有貨沒止蝕怎辦？

51：54 - 股票分析：小米 （01810） 現價可買入嗎？

54：11 - 美股分析：TESLA（TSLA.US）現價可買入嗎？

58：44 - 美股分析：DATADOG（DDOG.US）股價前景怎看？

01：05：48 -股票分析：快手 （01024） 股價前景如何？

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重溫上日《ET開市直擊》- 港股、美股後市分析

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13：58 - 科技指數反彈又回吐 支持位在哪？

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23：48 - 阿里巴巴 （09988） 美股買賣活躍有何啟示

31：46 - 業績股股價開市表現：恒大汽車 （00708） 、中遠海控 （01919） 、 （01772） 、東岳 （00189） 、信利國際 （00732）

33：42 - 美股分析：福特汽車（F.US）股價前景

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52：02 - 港股分析：太平洋航運 （02343） 破頂後可再上？

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57：40 - MPF持倉比例 美股vs港股怎配置？

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