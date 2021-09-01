【恒大3333】中資券商分析：恒大情況非常嚴峻　短期須有實質行動

▲ 分析：恒大情況非常嚴峻 短期須有實質行動

債務纏身的中國恒大 （03333） 於中期業績披露，上半年有息負債下降1447億元（人民幣，下同）至5718億元，近兩個月亦以樓低債，涉資近252億元，並透過出售資產及股權套現約145億元。不過，恒大稱存在借款違約及正常業務過程以外的訴訟風險。有分析指，集團現時情況非常嚴峻，未來不論核心或非核心或有機會出售套現。

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有不具名的中資券商房地產分析員指，恒大中期業績較預期差，若8月的銷售情況更差，恒大前景更令人憂慮。他指，恒大現時情況非常嚴峻，除了有債務到期，亦涉及營運風險，包括未來幾百個供應商是否持續供貨等，而因應恒大拖欠款項，中央下令集中處理，也可反映目前恒大目前的情況。

分析員認為，中央不會希望恒大爆雷，但若要穩定市場信心，除了要有大型銀行及國企支持，認為恒大未來一至兩個月要有實質行動。

截至6月底止，恒大借款有5,718億元，其中一年內要還款有2400億元，現金及現金等值物為867.7億元，受限制現金為748.6億元。以此計算，淨負債率為99.8%，僅一條融資「三道紅綫」轉綠。另外，應付貿易賬款及其他應付款項為9511.3億元。

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值得留意是，恒大在近兩個月以20億元代價全部出售持有的恒大冰泉49%股權。此前有市場消息指，恒大擬將恒大冰泉分拆上市。

該分析員指出，在正常情況下，恒大當然希望將恒大冰泉上市集資，但現為非正常情況，合理價格或低於成本價都要出售。他又相信，恒大「無得揀，理唔理係唔係核心資產，只要有資產都要出售」。

恒大亦提及或會引入投資者。分析員指出，恒大集團或難有投資者願意入股，因債務問題較為複雜，盡職審查時間長，相反，投資恒大汽車 （00708） 及恒大物業 （06666） 較為簡單，料可吸引財務及戰略投資者的興趣，而恒大地產的項目亦有一定吸引力。

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記者：袁諾曦