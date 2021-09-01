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疫情下內地人未能來港買保險 上半年投保額大跌96.5% 港人消費力撐保險業

理財智慧 09:15 2021/09/01

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保險業監管局於周二（8月31日）公布2020年上半年香港保險業臨時統計數字，期內毛保費總額達到3,137億元，較去年同期增長6%。
由於跨境人流持續受到限制，來自內地訪客的新造保單保費從第一季的54億元，收縮84.5%至第二季的8.39億元，上半年整體下跌76.3%至62億元，佔個人業務總額9.6%。此顧客羣組投保的保單中約98%以非整付方式支付（即非一筆過支付），而危疾、終身壽險及儲蓄壽險分別佔這些保單的49%、36%和5%。

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2020年上半年有效長期業務的保費收入總額為2,803億元（上升5.6%）：主要包括個人人壽及年金（非投資相連）業務，其保費收入為2,379億元（上升2.5%）；個人人壽及年金（投資相連）業務，其保費收入為127億元（下跌8%）；以及退休計劃業務，其供款為261億元（上升58.7%）。

另一方面，期內長期業務（不包括退休計劃業務）的新造保單保費為655億元（下跌34.4%）：主要包括個人人壽及年金的非投資相連業務，其新造保單保費為607億元（下跌35.3%）；以及投資相連業務，其新造保單保費為$46億（下跌21.4%）。保險公司於2020年上半年共發出約46,000份合資格延期年金保單，帶來$32億新造保單保費，佔個人業務總額4.9%。

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在2020年上半年，一般保險業務的毛保費為335億（上升9.7%），淨保費為$228億（上升8.8%）。受直接業務帶動，整體承保利潤由$4.32億上揚至$6.24億。鑑於2019冠狀病毒病疫情未有放緩跡象，其對保費收入及盈利的影響將在未來數季愈趨明顯。

直接業務方面，毛保費及淨保費分別為246億元（上升5.3%）及170億元（上升4.1%）。意外及健康業務下調1.3%，當中非醫療業務因外遊減少而急挫33.1%，醫療業務增長亦放緩至4.7%。

直接業務的承保利潤為7.56億元（上升35.5%），其中意外及健康業務和僱員補償業務的表現有所改善。疫情期間經濟活動轉弱，令錄得申索相應下降，意外及健康業務的承保利潤上升至4.91億元，僱員補償業務則由虧損$6,600萬轉為1.52億元的盈利。

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記者：陳詠妍

 

保險業監管局 疫情 儲蓄壽險 儲蓄 保險公司 退休 毛保費

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