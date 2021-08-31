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【華為新產品】華為香港推出HUAWEI MateView系列全新屏幕　迎合辦公、娛樂需求

商業 20:57 2021/08/31

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華為香港推出新產品，迎合消費者對於辦公及娛樂的需求。

華為香港發佈HUAWEI MateView系列屏幕，包括HUAWEI MateView（建議零售價：5,688元）及HUAWEI MateView GT（建議零售價：4,488元），分別滿足用戶辦公及娛樂需求。新產品將會由9月上旬起，於指定零售商有售。

【華為手機】華為改用一年一旗艦機策略　Mate 50系列料最快明年中發布

HUAWEI MateView針對用戶流動辦公需求，採用28.2吋4K屏幕，屏幕比例為3:2，解像度高達3840 × 2560。產品支援98% DCI-P3電影級色域 ，並覆蓋 100% sRGB色域。產品亦獲得TÜV Rheinland低藍光、無閃屏雙重認證，能夠過濾部分有害藍光。

HUAWEI MateView亦可支援無線連接技術，可連接智能手機、手提電腦或平板，大大提升工作效率。產品亦支援鍵盤滑鼠操控功能，只需把鍵盤及滑鼠連接顯示屏，就能反向操控已連接的智能裝置，令流動辦公更便捷。產品為了滿足用戶對會議及語音通話的需求，產品在底座上內置了雙咪高峰，其收音距離更可達4米，同時支援降噪功能。

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HUAWEI MateView GT攻電競市場

而HUAWEI MateView GT則是華為推出的首款沉浸式曲面顯示屏，專為電競及遊戲愛好者而設。採用34吋曲面，屏幕比例為21:9，解像度高達3440 × 1440，有效還原遊戲的真實場景。在色彩顯示方面，產品具備電影級廣闊色域，還提供350 nit的超高亮度，4000：1的高對比度，配合HDR 10高動態範圍成像技術，帶給用戶更加真實的視覺享受。

針對電競場景，產品亦配備暗階增強模式，因應遊戲場景，改善過暗、過亮的遊戲畫面。此外，還專門為FPS類遊戲加入了準星協助工具，在不開遊戲瞄準鏡的情況下，顯示器會提供瞄準鏡。HUAWEI MateView GT亦有SoundBar一體式音箱設計，採用雙喇叭聲學結構，支援2.0聲道。

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責任編輯：葉泳珊

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