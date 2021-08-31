▲ 【華晨財困】寶馬願助華晨進行重組 據報收購「中華」汽車品牌相關資產

華晨中國 （01114） 母企華晨汽車等12家企業實質合併重整案在周二召開債權人會議，外電報道，華晨汽車的在華合資夥伴寶馬集團（BMW）表示，希望協助華晨進行重組，並利用華晨現有的汽車產能，但有關方案仍在監管審批程序中，無法透露更多細節。

外電引述寶馬聲明指，對寶馬來說，遼寧省及沈陽市是內地重要的創新及生產基地，也是集團未來在內地的成功基石。華晨總部位於沈陽市。

華晨換舵手，市傳破產重組有望9月完成，詳見【下一頁】

合資公司寶馬華晨是寶馬在內地主要業務，也是全球銷售的重點。寶馬曾於2018年表示，將會在2022年支付額外36億歐元，再購入寶馬華晨25%股權。

另據內地媒體報道指，寶馬在華晨債權人會議上，向華晨管理人正式提交收購與「中華」汽車品牌相關的生產資產，以及收購華晨汽車製造有限公司100%股權的方案，交易總價為16.33億元人民幣；有關方案需要華晨債權人進行表決。

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