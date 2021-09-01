【品牌聯乘】香港文華東方酒店聯乘SHISEIDO　推下午茶兩位只需736元

▲ 香港文華東方酒店與護膚品牌SHISEIDO合作，於今年9月1日至30日期間推出獨家限定「晶鑽極光傳奇下午茶」。

品牌聯乘是近來商戶推廣的方式之一。香港文華東方酒店與護膚品牌SHISEIDO合作，於今年9月1日至30日期間推出獨家限定「晶鑽極光傳奇下午茶」，享用此期間限定下午茶的賓客將可獲贈奢華護膚體驗套裝。

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為慶祝是次合作，酒店糕點行政總廚Christophe Sapy特備炮製出延命草70%黑朱古力蛋糕，每位食客可以根據喜好挑選兩款甜點，當中包括1963文華芝士餅、黑芝麻柚子撻和抹茶開心果青檸馬德蓮蛋糕。為添加日式元素。鹹點方面，則包括忌廉芝士煙三文魚芥末醬裸麥三文治和龍蝦柚子飛魚籽三文治等。

「晶鑽極光傳奇下午茶」將於酒店閣樓的快船廊及Café Causette供應，定價為736元，供兩位享用；賓客亦可以額外每位180元以專享酩悅Brut Impérial NV或 Brut Rosé Impérial NV香檳乙杯。

推廣期間，每位享用該下午茶的賓客將可獲贈價值280元的Future Solution 晶鑽奢寵系列體驗裝及換領卡乙張，憑換領卡可於指定SHISEIDO專門店、專櫃或Beauty Zone 免費換領價值港幣950元的Future Solution 永恆美肌基本修護組合。賓客憑換領卡於店內購買任何Future Solution產品，可額外獲贈價值港幣390元的Future Solution 晶鑽塑顏緊緻再生精華體驗裝乙份，於九月期間內購物更可享雙倍積分。

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責任編輯：蘇穎琪