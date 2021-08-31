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【理財智慧】ETF的運作機制

理財智慧 20:13 2021/08/31

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ETF看似簡單，但如金融市場一樣，其實千變萬化，單單運作機制一項，便有多種方式。

最簡單就是ETF公司直接買入相關資產，再將次組成一隻ETF，ETF分割成多個基金單位出售。因為ETF背後直接由相關資產支持，所以每個基金單位的實際價值，與其市場價格接近一致。香港讀者最熟悉莫如盈富基金（02800），盈富基金的基金公司（信託人）道富環球，會在市場上按比例買入恒指成份股，再將之組成盈富基金出售。因為盈富背後有股票支持，如果盈富的市場價格，與盈富背後股票有異，投資者便可透過不同方式獲利，從而令盈富價格重回正常。

假設盈富價格低於內含股票價值，投資者買入盈富後，便可向道富要求贖回，即是將盈富拆散成相關成份股。成份股價格高於盈富價格，將贖回後的成份股在市場上買出，便可賺取差價，反之亦然。

但只有持有實物的ETF才可有以上機制，非實物ETF則不能。

非實物ETF則沒有買入相關資產，只依靠不同的金融合約，如期貨、掉期交易等來模擬資產價格變化，不同非實物ETF的金融合約有異，難以逐一介紹。只依靠金融合約來模擬變化，價格相對資產很易會出玩折讓或溢價，投資者必須小心。

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撰文 : 龍瑞成

股票 贖回 盈富基金（02800） 買入 香港 恒生指數 實物ETF 金融

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