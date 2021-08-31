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【港元存款】7月港元存款減少3800億元　金管局：6月底新股活動致高基數

股市 20:21 2021/08/31

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金管局發表最新貨幣統計數據，7月份存款總額下跌1.8%，單計港元存款總額約7.48萬億元，按月減少3,833億元或4.9%。金管局解釋，主要受6月底的大型新股活動所帶來的高基數影響，籲市場毋須過分解讀個別月份波動。

撇除新股認購貸款所產生的存款後，7月港元存款跌幅僅1.3%，主要由於企業客戶以存款償還貸款，而整體的存款總額亦沒有明顯變動。若以年初至7月底止計，存款總額及港元存款分別上升2.7%及2.3%。

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金管局指，6月底的大型新股認購活動令銀行存款增加，帶來高基數影響，隨著新股活動完結及發行人退回認購資金，7月存款總額下跌1.8%，當中港元存款下跌4.9%，外幣存款則上升1.4%。人民幣存款按月大致持平，存款額8,208億元人民幣。

金管局又補充，存款變動受多項因素影響，包括利率走勢、市場集資活動等，因此較適宜觀察較長期趨勢，毋須過度解讀個別月份的波動。

隨著新股認購活動完結及客戶償還認購貸款，7月份貸款與墊款總額下跌2.7%。撇除新股認購貸款，7月份貸款與墊款總額微跌0.2%，由年初截至7月底計則上升4.3%。年初至今，年率化的貸款增長率7.4%。

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此外，住宅按揭貸款方面，7月份新申請貸款個案按月減少1%至15,176宗，新批出的按揭貸款額亦按月減少6.8%至544億元。

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