華人置業6大商場搞KOL企劃 影相打卡吸到逾500個like 即獲1000元購物現金券

社交網絡愈來愈普及,不少人希望投身 Key Opinion Leader(KOL)行列,有見及此,華人置業(00127)旗下的尖沙咀The ONE、銅鑼灣皇室堡、尖沙咀新港中心、銅鑼灣地帶、銅鑼灣地帶東角LAFORET及灣仔電腦城將於9月1日起舉辦「#藝造 KOL 企劃」,邀請顧客化身商場 KOL,發揮藝術細胞拍下人人讚好的相片,競逐總值港幣 30 萬元的購物現金券。

顧客只需要在以上六大商場「 拍照打卡」及追蹤打卡商場的Instagram專頁,然後於9月1日起上傳相片至個人Instagram 帳戶並於帖文加上標籤「#藝 造 KOL 企 劃」及「#『相 關商 場 Instagram 名 稱』」,再於9月30日 或 前,填寫活動表格 https://bit.ly/iamkol 並上 載 Instagram 截 圖(包 括用 戶 名 稱、相片、「#藝 造 KOL 企劃 」與「#『相 關 商場 Instagram 名稱 』」 Hashtag 及讚 好 數目 ),即成功參加活動。相片的讚好數目最多兼達到各級別最低要求(下表)的500名參加者。

將獲贈價值由200元至1,000元的The ONE 或皇室堡購物現金券乙份。此外,所有參加者均可獲贈 The ONE Club 或 WINDSOR CLUB會員積分1,000 分。得 獎結果將於10月11日在 六大商場之社交平台公布。

參加者的 Instagram 帳戶須設定狀態為公開、於2021年6 月 1 日前開設及擁有 至少 500 名粉絲。若個別 KOL 級別的合資格得獎者數目超過 100 名,將由相片 讚好數目最多者獲贈該級別的購物現金券。未能獲贈該級別購物現金券的參加者, 視作下一級別的合資格得獎者。 另外,參加活動照片得到最多人讚好的參加者,將獲邀參與六大商場日後舉辦的 宣傳活動,成為真正代表商場的 KOL。

記者:陳詠妍