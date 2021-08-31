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【美股焦點】SEC擬禁止訂單流付款　Robinhood股價盤前續跌

股樓投資 19:58 2021/08/31

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美國免佣券商平台Robinhood（HOOD）上市後股價較為波動，本周一（8月31日）Robinhood大跌近7%，主要受到美國證券交易委員會（SEC）監管影響，再加上PayPal（PYPL）有意推出網路券商搶市場，本周一開盤前Robinhood再跌3.02%，報43.64美元。

據外媒報道，SEC主席Gary Gensler周一表示，有可能會禁止「訂單流量」支付（payment for order flow，PFOF） ，指這一方式存在爭議。而根據Robinhood上市招股數據，「訂單流量」是該公司的主要收入來源，也是Robinhood能做到免佣金交易的資金支持來源。

不過Gensler認為，Robinhood「訂單流量」支付的營運模式，存在「內在的利益衝突」（an inherent conflict of interest）。他稱全面禁止已經正在納入考慮範圍之內（on the table），未來數月內SEC成員將對此進行討論。

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编辑：李勝男

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