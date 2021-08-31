【有相睇】香島業主急套現　無錢賺都減價賣樓　換樓客筍價承接搬大屋

樓價節節上升，市場上低市價的筍盤可遇不可求，買家只要留意到心儀屋苑有平價放盤，都會加緊決定極速入市。美聯物業周永業表示，優質筍貨受捧，該行剛促成香島一個845實呎戶成交，換樓客以「筍價」1,598萬元承接，原業主2017年轉手帳面獲輕微利約69萬元沽出。

周永業稱，剛成交的香島為1座中層A室單位，實用面積約為845呎，為3房連套房設計，連露台。原業主開價約1,790萬元，議價後減至約1,598萬元成交，折合實用呎價約18,911元。代理指，業主因急於套現平賣，而成交價比市價低約4%，買家則為同區換樓客，鍾情屋苑設施配套，加上銀碼合理，故斥資入市作自住之用。

單位相片

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據悉，原業主於2017年3月份以約1,529萬元購入上述物業，是次轉售帳面獲利約69萬元。惟若扣減購入單位時需繳付的573,375元印花稅及代理佣金等雜項，料實際平手或微蝕離場。

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