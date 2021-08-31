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【大行點睇】平安證券指港股進入配置區間底部 推薦9月十大金股

股樓投資 20:06 2021/08/31

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平安證券發表新一份港股策略報告。該行指，港股由2月調整至今，市帳率現僅得1.07倍，接近「破淨」狀態。由2002年至今，恒指僅於2015年A股股災、2016年A股熔斷、2019年社會事件及2020年新冠疫情下出現破淨狀態。平安證券指，恒指現估值接近最低市帳率0.838倍，反映港股市場已位於底部區域，因而具備極佳的配置價值。惟該行亦補充，互聯網監管距離完全落地仍有一段距離，加上中美博弈等事件有可能仍對大市產生階段性衝擊，港股重新向好之前或會出現利淡消息。

【大行點睇】招銀國際料恒指24000點現短期底部 建議率先吸納5股   詳情請看【下一頁

平安證券認為，踏入9月港股的最佳策略是「守正出奇」。當中「守正」關注防守性強的公用事業，電訊及具高景氣度的原油板塊。「出奇」則以互聯網及娛樂龍頭股為主。基於上述因素，該行同時推介9月份十大港股金股。

平安證券推介9月份十大金股一覽：

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【碳中和】保利協鑫及協鑫新能源12億人幣 出售4間光伏電站公司股權  詳情請看【下一頁

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撰文 : 李尚毅

騰訊控股（00700） 港股

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