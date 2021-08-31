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【美團3690】一文看盡美團績後 各大行評級和目標價

股樓投資 23:07 2021/08/31

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內地外賣平台營運商美團(03690)上季雖轉盈為虧，惟業績仍勝預期。追踪該股的大行大致維持其買入或增持的評級，當中部分下調該股目標價。美團公布業績後重獲資金回流，全日收報249元大上升9%。

大行績後予美團評級和目標價一覽：

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大和發表報告指，美團第二季業績超出預期，主要驚喜主要來自高於預期的外賣整體交易額和新業務所帶來的收入，新業務虧損低於預期和新交易用戶增長。儘管在騎手成本、數據收集等方面仍然存在不確定性，但認為乘客成本上升可以被2022至2023年外賣經濟效益進一步改善所抵銷，而交叉銷售機會或推動重估該股票，該行將美團目標價下調17％至350元。大和續指，下調2022至2023年收入預測減少3至4％，因為餐飲外賣變現率降低，同時由於美團優選支出減少，下調將今年淨虧損至136億元人民幣。

【大行點睇】平安證券指港股進入配置區間底部 推薦9月十大金股  詳情請看【下一頁

大摩則表示，美團第二季度業績超預期，受惠於用戶擴張、穩步復甦，不過在監管政策下，對外賣業務和新業務的長期盈利前景更為謹慎。該行預計，公司第三季度業績回落，主要受累於疫情以及對社區團購等新業務進一步投資。大摩將美團目標價由360元，下調16％至300元。

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撰文 : 李尚毅

美團－W（03690） 港股

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