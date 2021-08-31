【恒大3333】大劉夫婦減持恒大 套現2628萬 甘比：投資組合穩健 並無套現壓力

中國恒大（03333）近期深陷債務危機，股東之一的本地富商「大劉」劉鑾雄夫婦在上周減持手上恒大股份，套現2,826萬元，持股量亦由9.01%降至8.96%。

根據港交所披露，劉鑾雄太太「甘比」陳凱韻上周四（26日）出售631.2萬股恒大股份，平均作價每股4.4774元，套現2,826萬元，現時手上仍持有11.87億股恒大股份。

恒大今日（31日）收報4.36元，跌0.7%，按劉氏夫婦手上持股計，股份價值約51.7億元。

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陳凱韻發表回應表示，華人置業（00127）、劉鑾雄先生及她持續投資不同板塊的股票及債券，並會定期及因應市況轉變調整投資策略。她這次調整手上的恒大股份，只是眾多投資活動之一，並按監管條例公開披露。

她重申，華置、劉先生及她本人的現金流，均未有受到恒大集團的投資影響。持有的整體投資組合十分穩健，因此並無套現壓力。

她強調，根據媒體報導，國家已表示恒大並非資不抵債，只要恒大成功出售資產，相信解決流動性的問題指日可待。作為恒大集團的股東，她們將會繼續支持恒大集團的發展，並探索各種可能互利共赢的機會。

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記者：李兆明