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【藝術 X 科技】數碼港與康樂及文化事務署合作　舉辦「藝術 X 科技相匯@數碼港」

商業 19:07 2021/08/31

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有11間數碼港的社群初創在數碼港與康樂及文化事務署舉辦的「藝術 X 科技相匯@數碼港」活動上，介紹了他們的科技方案如何融入藝術。（資料圖片）

近年來，數碼科技開始滲透至各行各業，文化藝術界也不例外，有11間數碼港的社群初創在數碼港與康樂及文化事務署舉辦的「藝術 X 科技相匯@數碼港」活動上，介紹了他們的科技方案如何融入藝術。

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科技結合表演藝術

科技可以為表演藝術注入新元素，數碼港社群初創GameSpace，將延展實境 （XR） 技術應用於舞台表演，結合數碼媒體與表演藝術，甚至讓表演者與觀眾透過科技互動交流，他們亦曾經利用XR舞台呈現國畫美學；另一初創Syzygy的專長是全息投影（Hologram）技術，能夠捕捉表演者的動作，再透過5G網絡傳送到遠方，以立體投影的形式呈現於觀眾眼前，更可以讓身處不同地域的表演者，以科技共同表演。

加強觀眾參與度

數碼科技可以輔助藝術家都嚮往與受眾交流，讓他們表達對作品的想法，甚至共同創作。例如擅長延展實境技術的XR Dom，提供混合現實藝術創作工具，藝術家可在現實生活背景上創作3D繪畫，再通過XR Dom的技術，創造一個超四維藝術創作空間，參與者可以佩戴混合實境 （MR） 眼鏡自由瀏覽和參與創作。而幻意堂製作則提供舉辦互動展覽的方案，利用MR等技術，參觀者只要戴上MR眼鏡，便擁有沉浸式的展覽體驗，甚至可以與藝術作品互動。

全新藝術載體　擴闊創作空間

數碼科技亦可以成為新的藝術載體，讓藝術家以新媒介創作。例如MatrixSense的全息投影技術，能夠成為新型的裝置藝術方式，既可以利用純投影表達，亦可以半虛半實的形式表達，給創作者更大的想像空間。紅點子創作將舞台表演變得數碼化，演員透過即時動作捕捉技術演出，但以動畫角色的形態呈現，演員仍然可以感受到觀眾的即時反應，與他們互動。而Connect AR則讓藝術家以擴增實境 （AR）形式創作，作品與展示的環境結合，甚至因應環境變化，帶給欣賞者不同的感受。

推動藝術普及化　營造可持續創作環境

科技除了提供新的創作工具，亦可以促進藝術作品流通。數碼港的獨角獸企業Animoca Brands將數碼藝術作品代幣化，變成非同質化代幣（NFT），並提供交易平台推廣數碼藝術作品交易，而在區塊鏈技術的支持下，藝術家更有機會分享到作品繼續轉手升值所帶來的經濟收益，支持藝術家，營造可持續的創作環境。

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責任編輯：李智美

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