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【醫療科技】以色列團隊3D打印腫瘤　擬培養癌細胞試新藥

科技 11:16 2021/09/01

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以色列台拉維夫大學（Tel Aviv University ）研究團隊推出3D打印腫瘤模型的研究，選擇的試驗目標就是最常見腦腫瘤之一「膠質母細胞瘤」（glioblastoma）。(圖片來源 : Tel Aviv University ）

醫學技術發展日新月異，但新療法及藥物的開發往往面臨副作用。有外國研究團隊近日研究以3D打印人造腫瘤模型 ，模擬真正腫瘤，用作測試新藥及各種療法。

以色列台拉維夫大學（Tel Aviv University）研究團隊推出3D打印腫瘤模型的研究，選擇的試驗目標就是最常見腦腫瘤之一「膠質母細胞瘤」（glioblastoma）。

其計劃從膠質母細胞瘤患者身上取得腫瘤細胞，培養繁殖後，按照病人的核磁共振（Magnetic Resonance Imaging，MRI），3D打印出相應的腫瘤模型，再將病人血液泵入打印的模型中，便可進行藥物或治療測試。

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研究團隊計劃，讓新藥先在模型上試驗，確定有一定療效後，才進行人體試驗。而是次的研究目標，膠質母細胞瘤的侵略性相當強，變相治療亦相當困難。

事實上，科研團隊過去利用3D打印技術列印器官，一般只能模擬到外觀形狀，但其器官組織及內部結構打印，要達到與真正人體組織相同，還存在困難。如果現時模擬腫瘤取得成功，各種不同新療法亦能先在模擬腫瘤測試，將有助各種醫療技術的開發速度。

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責任編輯：張凱琳

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