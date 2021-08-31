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【航空自救】歐洲航企看好未來數月反彈強勁　擬再擴充機隊

商業 18:52 2021/08/31

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歐洲航企看好未來的航空需求穩步復甦，甚至將會擴充機隊。（法新社圖片）

世界各地疫苗接種率持續提升，歐洲旅遊業逐步恢復。航企看好未來的航空需求穩步復甦，甚至將會擴充機隊。

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綜合外電報道，瑞安航空（Ryanair）是歐洲客運量最大的航空公司，其行政總裁Michael O'Leary預計，未來幾個月將會出現「非常強勁的復甦」。他透露，該航企在８月份的乘客人次已超出 1050 萬人次的目標，更估計 9 月至 11 月期間，每月客運量將維持在約1050萬人次。不過值得留意的是，價格水平仍低於疫情大流行前。Michael O'Leary認為，疫情方面只要沒有負面消息，將可實現非常強勁的復甦。

另一航企挪威航空（Norwegian Air ）亦指，歐洲內的旅遊限制逐步解除，估計預訂量將在未來幾個月內增加。挪威航空7月份的客量錄得增長，惟數量仍不及2年前同期的5分之1。該企行政總裁Geir Karlsen表示， 隨著旅行限制放寬、國際推出疫苗接種計劃，預訂量將會繼續增加。他認為趨勢亦會在今明兩年持續下去。

同時，該航企在疫情爆發後，把機隊削減3分之2， 4、5月份甚至不足 10 架飛機營運。然而，目前機隊擁有 51 架飛機，將會於今年年底前全面投入營運，明年甚至擴大到60至70架飛機。

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責任編輯：葉泳珊

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