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【營人物語@iM網欄】減肥想吃煎炸食物 氣炸薯仔雞肉可解心癮

名人薈萃 19:06 2021/08/31

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近來，朋友Betty正為年底的婚禮努力減磅。今天與她相約到日本餐廳午膳，順便跟進一下減磅進度。

Betty本身很喜歡吃煎炸食物，但現在因減磅而戒口了好幾個月，她抱怨：「身邊的朋友、同事和未婚夫都不停地引誘我吃炸雞薯條，我快要忍不住口了！」我笑説：「你下月就要拍攝婚紗照了，不要放棄！想吃煎炸香口食物的話，不如考慮用氣炸鍋？」Betty隨即雙眼發亮，説：「用氣炸鍋可以嗎？我以為有炸這字眼都是高脂高卡的！」我解釋：「氣炸鍋靠循環熱風把食物烤熟，用食物本身的脂肪做到外層鬆脆，像油炸的效果。」

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Betty問：「所有氣炸食物都可以吃嗎？」我回應：「當然，本身是高脂肪的食材，例如雞翼、排骨和腩肉，或已經油炸過的食物，例如急凍包裝好的炸薯條、炸魚塊和炸雞等，就不適合減磅時進食了。」

我補充：「可以嘗試用新鮮薯仔切條，浸水後再氣炸。又或者用去皮去肥雞上髀肉，先用鹽巴和胡椒粉醃過後，再氣炸，也是不錯的選擇。」

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Betty興奮地説：「那麼從今天起，我每天都可以吃氣炸薯條和雞髀了！連蔬菜也氣炸吧！從此減肥就變得有趣！」

看到Betty滿足的笑容，我無奈地說：「食物中的葉酸、維他命B和維他命C，經高溫加熱後會被破壞流失。還有最好控制氣炸溫度低於攝氏180度，高溫長時間氣炸有機會產生丙烯酰胺和其他致癌物質。」

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我再提醒Betty：「飲食要多元化，多吃不同種類的食物及用不同煮食的方法較佳，以吸收足夠營養啊！」但此時Betty已沒在聽我説話，只顧上網搜尋不同的氣炸食譜。

作者_盧綺欣（Yanbie）簡介

· 澳洲註冊營養師（A.P.D）

· 現任「尚營坊」註冊營養師

· 擁有多年處理糖尿病及腎病經驗

· 曾為澳洲退伍軍人事務部提供營養講座及教授烹飪課，推廣飲食知識予退伍軍人

· 曾為香港機場地勤服務有限公司（HAS）提供講座，推廣健康飲食知識

· 主持「尚營坊」超市購物之旅，教授會員選購健康之食品

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撰文 : 盧綺欣（Yanbie）

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