塔利班持槍闖政論節目 要主持照稿讀聲明（多圖）

塔利班奪得阿富汗政權後，多次公開展示改革決心，但當地民眾仍然人心惶惶，擔心會再度實施極端統治。阿富汗一間電視台的政治評論節目舉行期間，多達8名塔利班持槍成員突然衝進直播室，要求主持人在節目朗讀組織聲明。

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阿富汗和平電視台（Peace Studio） 一名主持人在周日（29日）主持政治評論節目期間，突然有多名持槍塔利班武裝分子衝入直播室，要求與主持人對話，並拿出一份聲明，命令主持向觀眾朗讀，讚揚塔利班的美好一面。

在網上流傳的45秒影片顯示，有8名持槍武裝分子站在主持身後，更有兩名手持步槍的塔利班成員分別站在主持兩旁。主持人在塔利班成員監視下朗讀聲明，表示阿富汗政府已經倒台，但人民不應該害怕。

據悉，主持人及後更採訪其中一名塔利班成員，並以兩種阿富汗官方語言對話。

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塔利班闖電視台片段

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影片在Twitter被轉發逾百萬次，包括曾訪問塔利班發言人沙欣（Shail Shaheen） 的BBC主持人哈基姆（Yalda Hakim）。哈基姆表示，這就是現今在阿富汗電視作政治辯論的情況，塔利班持槍監視主持人，形容畫面是「超現實」場面。

伊朗記者阿利內賈德 （Masih Alinejad） 亦在Twitter發表評論指，塔利班是數百萬人恐懼的代名詞，影片印證他們的可怕。塔利班於1996年至2001年統治阿富汗期間，曾禁止電視廣播並審查新聞報導。

責任編輯：郭麗明