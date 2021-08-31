新盤戰開鑼　Wetland Seasons Bay、THE HENLEY III、揚海　三盤同日開售

9月份新盤戰正式開鑼！繼嘉里（00683）、信置（00083）及港鐵（00066）合作發展的黃竹坑站揚海稍早前上載首份銷售安排，鐵定於本周六（9月4日）首輪推售200伙單位後，新地（00016）旗下天水圍Wetland Seasons Bay及恒地（00012）旗下啟德THE HENLEY III亦緊接公布銷售安排，同樣於本周六推售單位，勢揭新一輪新盤混戰。

揚海首輪銷售安排︰揚海本周六開售200伙 嘉里︰市場反應熱烈 視乎銷情再加推【下一頁】

新地Wetland Seasons Bay已於過去兩周進行首輪及次輪銷售一共602伙單位，兩輪皆於首日沽清全數可售單位，銷情可觀。發展商上載項目銷售安排第3號，將於9月4日星期六發售共300伙單位，當中285伙以價單形式發售，其餘15伙則以招標形式發售。新地表示，以價單形式推售的單位，戶型涵蓋開放式至三房間隔及特色戶，以最高折扣率17.5%計，整批折實售價由430.16萬元起至1,026.43萬元，折實呎價則由13,405至18,932元。

Wetland Seasons Bay示範單位

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至於恒地旗下的啟德新盤THE HENLEY III，則於早前推出價單第1號及第2號共126伙，恒地代理有限公司營業（一）部總經理林達民指，項目截至今日（31日）共接獲534票，超額認購約3.3倍。項目同樣鐵定於本周六進行首輪賣樓，將推出100伙實用面積介乎238至778平方呎的單位，當中包括38伙開放式、50伙一房、8伙兩房及4伙三房單位。以最高折扣率5%計，首批單位折實售價由625.38萬至2,499.54萬元，折實呎價則由25,218至$33,385元，平均呎價為27,938元。

THE HENLEY III示範單位

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