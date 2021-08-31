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【美團業績】美團次季業績勝預期　多家大行照削目標價　料今季表現疲弱

股市 18:28 2021/08/31

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【美團業績】美團次季業表現勝預期　多家大行照削目標價　料今季表現疲弱

美團 （03690） 昨日公布的次季成績表好過市場預期，惟多間券商仍然在績後下調美團目標價，綜合市場分析，考慮到今季仍需對新業務作進一步投資，同時期內出現惡劣天氣、新冠肺炎疫情反彈，以及監管方面擔憂，估計美團今季表現疲軟。摩根士丹利、富瑞及大和等相繼下調美團目標價，不過花旗則罕有地提高目標價。

美團3690股價逆市升近一成　股價前景點睇，看【下一頁】

摩根士丹利將目標價由360元下調至300元，維持「增持」評級。該行認為，考慮到美團要應對未來監管趨勢，對其外賣業務和新業務的盈利前景持更謹慎態度。摩根士丹利提到，美團次季表現良好，交易用戶數目增幅步入複蘇正軌，另外核心盈利好轉，帶動淨虧損程度好過預期。該行預計，美團第三季度將會走弱，原因集團正是對新業務作進一步投資，包括社區團購和拼車。

富瑞則將目標價由400元下調至346元，維持「買入」評級。該行認為，今季內地出現惡劣天氣，以及重新爆發新冠肺炎疫情，或損害第三季表現。不過富瑞重申，長遠買入美團的立場不變。該行估計，外賣業務今季保持穩健，由於銷量增加和銷售價格穩定，訂單收入按年比增長 27%。

大和將美團目標價由425元下調至350元，維持評級「買入」。大和稱，美團次季外賣交易總金額以及新業務收入表現，帶動次季業績勝預期。大和指出，市場仍然存在針對騎手成本、數據收集及新業務的監管挑戰，但料騎手成本提升可被規模效益改善所抵銷，而且受惠於產品交叉銷售機會等，估值或有機會再重估。大和提到，管理層估計新規將令每單騎手成本增加0.05元人民幣，而新規將在明年1月實施，重申成本影響仍屬可控。

花旗將美團目標價由357元上調至364元，維持「買入」評級。該行認為，美團次季業績穩健，但管理層提及，由於內地疫情捲土重來及出現水災，估計會對到店及酒店業務，以及外賣訂單產生負面影響。花旗稱，考慮到外賣訂單頻率及無人機技術的效率，預計騎手福利提升的影響或屬可控。花旗將 2021-2023 年盈利預測分別下調 2.1%、2.2%、3.9%。

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編輯：李哲毅

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