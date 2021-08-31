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【人民幣定期存款】中資行預告人幣定存推破頂息 7天人幣短存年息最高10.8厘

Hot Talk 18:38 2021/08/31

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信銀國際預告，明天推7天人民幣定存享10.8厘，膺破頂息。

9月未開局，但人民幣加息搶客戰已開打，擅打高息牌的信銀國際，預告將推破頂息，旗下7天人幣短存年息將由明天（9月1日）起勁加0.8厘，新息率至10.8厘，超越滙豐（HSBC）的10.5厘，頓變冠絕全城息率。專家料未來一個月吸存戰將加劇，畢竟9月中為中秋佳節，月底更是季結、以及內地國慶黄金周長假，跨境銀根動輒偏緊，遂令中小行早作備戰。事實上，今天（8月31日）正值月結，離岸人民幣隔夜拆息已扯升逾3厘，直逼6厘。

7天人幣定存息率有幾高？可按下圖了解

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而高息王的玩法是，信銀國際由9月1日起至9月30日止，客戶以開立於中信銀行（國際）的同名個人戶口，將等值1萬港元兌換成人民幣，並將該兌換資金於同日、或翌日在該行分行敘造一星期的人民幣定期存款，可享高達10.8厘定期存款年利率；一個月也有3.8厘。

3個月港元定存高息王3.28厘，優惠延至10月底【下一頁

現時市面罕現多個雙位數超高息，如中銀香港 （02388） 、恒生 （00011） 及集友7天人幣短存年息也有10厘。展望人民幣走向，信銀國際首席經席師卓亮回應本報查詢指，料今年底人民幣兌美元見6.45。

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記者：曾桂芬

責任編輯：梁智豪

欄名 : 人民幣定期存款

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滙豐控股（00005） 信銀國際 人民幣 人民幣定期存款 定期存款

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