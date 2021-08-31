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【美股焦點】多間大行唱好Affirm　大摩大升逾60%目標價

股樓投資 18:25 2021/08/31

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昨晚大升逾40%的Affirm（美：AFRM），獲多間大行唱好。巴克萊將Affirm目標價從85美元上調至115美元，並維持對該股的「增持」評級。該分析師認為亞馬遜是「先買後付」（Buy Now Pay Later）服務最大的全球市場。亞馬遜與Affirm的合作將 「極大地擴展」Affirm市場，並將推動Affirm的上升空間。

另外，大摩將Affirm Holdings目標價從73美元上調60%至120美元，維持對該股「跑贏大市」評級。該行稱，亞馬遜在美國約1.5億Prime會員將有助於Affirm加速增長，預計到2023年底Affirm在美國的活躍消費者數量將增長至約1800萬，高於此前預期的1140萬。預計亞馬遜將在2023財年為Affirm直接增加約2.96億美元的淨收入。

 

 

大行對Affirm評級及目標價：

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撰文 : 周兆邦

亞馬遜（Amazon，美：AMZN） 美股

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