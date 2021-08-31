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【星級理財】男神古天樂有幾注重健康? 每年接受兩次身體檢查 為拍戲買雙重保險

理財智慧 18:39 2021/08/31

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要數到本港公認的「男神」，非古天樂莫屬。今年即將於10月份踏入51歲的他，也是香港最受歡迎的男藝人，多年來保持「fit爆」的身型，容貌上看起來未似已「登五」，原來這名「不老男神」十分注重健康，他早年接受iMoney專訪時，透露保障自己的健康的心法。

古天樂一向是電影界的紅人，過去數年工作產量超高，每年也有四五部他主演的電影上映，他也於數年前獲2018年度吒咤樂壇我最喜愛男歌手獎之後，成功雄霸歌影視三大界別。在各項繁重工作背後，原來古仔非常注重健康，每年也接受兩次身體檢查，「防病於未然」，他又極為重視保險保障，因拍戲意外多，他會買足保險才接拍，為自己為家人提供更大保障。

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古天樂早年接受《iMoney》訪問時，坦言相當重視保險保障。他憶述自己早於26、27歲已買保險，用來應付突如其來的受傷或病痛，減低傷病對自己、對家人以及對工作的影響，「如遇上癌症，很多時真係會好徬徨！」因此古仔很多年前已投保各類醫療保險，應付意料之外的傷病。

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講起意外，他直言接拍電影前更一定會買足保險，指拍戲好容易有意外，曾試過拍戲時被劍「扑爆眼」，眼部要縫針，又試過斷十字韌帶，指及早買保險對自己有保障。

古天樂表示，他在2017年拍攝電影版《真‧三國無雙》戰爭場面時，被對手的道具劍擊中右眼，結果要縫8針。2010年他拍攝電影《倩女幽魂》動作戲份時右腿十字韌帶斷裂，需接受手術。翌年，他又在家跌傷，右腳十字韌帶嚴重撕裂，接受了長達4個月的物理治療，需要推辭部分工作，手停口停，故深明投保的重要性。他不諱言自己是高危人士，故即使電影公司會為他買保險，自己也會再投保一份，建立雙重保障。

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此外，孝順的古仔亦有為父母買保險，不過他直言父母年紀大，為他們選擇合適保險較棘手，「即使（產品）有全面醫療保障，但到某些年紀是會做唔到手術，因為打唔到麻醉針。」

買了保險傍身，相信沒有人希望會動用它。古仔認為「防病於未然」至為重要，「健康很重要，用錢買唔到」。古仔即使工作再繁重，每年也抽時間做兩次身體檢查，找出身體小毛病，及早根治，「因為我生活作息不定時，有時捱夜，飛來飛去，食無定時！」他又自爆40歲後差不多兩年照一次腸鏡，曾發現有腸瘜肉，需要做手術切除。

對朋友有情有義的古仔，也經常提醒身邊朋友注重健康，他表示：「病向淺中醫，唔好避！很多時朋友做Body check（身體檢查），有些不幸驗到Cancer（癌症），我經常強調要找多一個醫生看一看，做多次Body check。或者找不同醫生，有不同治療方法，聽到多一個意見才知那個方案較好。很好時間往往連第一次Body check也不做，或做完第一次Body check後不做第二次，這些情況作為朋友，看到也覺得很痛苦。」
 

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記者：陳詠妍

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