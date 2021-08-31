【置業故事】「90後」細有細住　最緊先上車　378萬買屯門樓

剛性需求殷切，細價上車盤十分搶手，有「90後」為了盡快上車，近日到屯門區搵盤，終成功做業主。中原地產葉津榮說，屯門萬寶大廈高層C室，實用面積254平方呎，原叫價392萬元放盤，終減價14萬元，以378萬元易手，實用呎價約14,882元。

葉津榮續指，買家為一名「90後」上車客，鍾情該廈位置方便，入場門檻較低，眼見市場上細價盤已買少見少，上址屬難得的高層放盤，睇樓後馬上拍板購入自用。資料顯示，原業主於2016年2月以222.5萬元買入單位，持貨5年，現帳面獲利155.5萬元，物業期內升值約70%。

值得留意的是，萬寶大廈與麗寶大廈、利寶大廈，合稱「置樂三寶」，皆因單位銀碼細，叫價400萬元以下，若借足九成按揭，首期不用40萬元，惟置樂三寶放盤不多，而且是單幢樓設計，樓齡均逾30年。

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