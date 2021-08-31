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傳PayPal將推出股票交易平台　收市股價漲超3.6％

環球政經 19:08 2021/08/31

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據外媒引述消息人士指，PayPal（PYPL）正打算設立一個股票交易平台，讓美國客戶交易個別股票的股份。

兩名消息人士稱，自PayPal去年推出交易加密貨幣後，這家公司一直在探索讓用戶交易個別股票的方法。據其中一位消息人士稱，PayPal最近聘請了券商行業的資深人士Rich Hagen。根據他的LinkedIn頁面，Hagen現在是PayPal一個未公開部門「Invest at PayPal」的CEO。Hagen在頁面的工作描述中PayPal正努力在消費者投資業務中「探索機會」。

【虛擬貨幣】PayPal英國首推加密幣服務 可接受4種貨幣交易及即時顯示貨幣價格　【下一頁

PayPal此舉正值散戶交易復甦之際。根據 JMP Securities 的估計，今年上半年有超過1000萬名新散戶進入市場，與去年紀錄基本持平。疫情期間令居家投資增加、政府刺激經濟措施及 GameStop事件等，激發人們對股票市場的興趣。

為了向客戶提供股票交易，PayPal可能會收購現有券商或與其合作。消息人士透露，PayPal已與潛在的行業合作夥伴進行討論。不過，該名消息人士亦表示，該服務不太可能在今年推出。

消息傳出後，PayPal周一（30日）收市漲3.64%至每股288.47美元。

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責任編輯：黃苑筠

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