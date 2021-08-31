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【美股焦點】富途次季多賺1.3倍付費用戶突破百萬　盤前照跌近2%

股市 18:19 2021/08/31

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富豪第二季收入增長1.29倍至2.03億美元，連續6個季度實現同比3位數增長

富途控股（美股：FUTU）公布，第二季盈利6870萬美元（5.36億港元），按年增長1.26倍，按季則倒退54%。按非公認會計準則（Non-GAAP）經調整盈利按年上升1.27倍至7090萬美元（5.5億港元），按年則下降53.3%。該股盤前現跌1.86%。

期內，收入按年增長1.29倍至2.03億美元（15.8億港元），連續6個季度實現同比3位數增長，按季則減少28.47%；其中經紀佣金及手續費收入按年升94.8%至1.03億美元，而利息收入亦按年漲1.93倍至7860萬美元，惟分別按季下降39.79%及7.32%。

富途女性投資者按年增加逾5倍，詳見【下一頁】

第二季付費客戶總數按年增長2.3倍至100萬，當中十分一來自新加坡；註冊客戶總數達232萬，按年上升1.42倍。客戶總資產升2.53倍至5,032億港元。2021年第二季度日均客戶資產為4,702億港元，較2020年同期增加2.95倍。

季內，富途總成交額為1.3萬億港元，按年升1.04倍，當中美股交易量8423億港元，港股交易量4473億港元。

公司主席兼CEO李華稱，次季付費客戶淨增21.1萬戶，屬季度歷來次高。新加坡市場貢獻客戶淨增約一半。

相關文章：【中國平安】平保反駁遭調查地產投資「無事實依據」　全日跌4%、陸金所壹帳通美股盤前瀉一成（第四版）

編輯：吳敏芳

美股 富途（美：FUTU） 港股

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