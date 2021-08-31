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【美股分析】美股再創新高　專家料下月跌至少一成

股樓投資 19:21 2021/08/31

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美國聯儲局主席鮑威爾（Jerome Powell）上周五（27日）在全球央行年會（Jackson Hole）上表明不急於加息，帶動美股標指及納指上周五破頂後，周一繼續創新高。不過有專家擔心，市場會出現科網泡沫時的狀況，他預測美股下月將會調整10%至20%的回調

BTIG股票及衍生品首席策略師Julian Emanuel周一（30日）接受外媒訪問時表示，市場創新歷史新高，走勢類似1999年的科網泡沫。他提醒投資著應該要非常謹慎，指一旦走勢出現逆轉，後果將會非常嚴重。

本周一標指創下年內第53次新高，以科技股為主的納指第32次破頂，道指亦接近歷史新高。「這種情形不可能變得如此常見」，Emanuel說道，「通脹水平處於30年高位，美國10年期國債孽息率降至1.3%，但標普500指數卻處於如今的歷史高位，這在一年前，沒有任何人會相信，包括你我。」

Emanuel 也指出，美股走勢持續強勁，甚至令市場忽視了Delta變種病毒帶來的病例激增、通脹膨脹升溫、以及聯儲局或將進行下一步動作的風險。他表示：「美股的誘惑有可能會持續，現在是時候要保持冷靜了。」

他預計市場的狂熱情緒，有可能將標指推升至5,000 點，較最新價上漲10%以上，但會加劇市場的短期風險。不過Emanuel長期看好後市，因此他建議投資者要拉長視野，接受市場回調，「做好下跌10%、15%，甚至20%的心理準備，因為長期趨勢是更高的，而且一直以來，調整都能夠帶來回報。」

【青姐話】風向好飄忽 科網頭耷耷

 

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编辑：李勝男

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