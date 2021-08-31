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【異動股】呢隻新能源概念股再破頂　年內爆升1700%　天風證券料仍有150%上升空間

股樓投資 18:13 2021/08/31

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金陽新能源(1121)今日再升逾11%破頂，年內累漲超1700%，目前市值達238億元。

金陽新能源剛公佈，上半年收益1.62億元(人民幣，下同)，同比增長235.5%；公司擁有人應占期內虧損及期內全面開支總額383.9萬元，同比收窄66.4%。

天風證券發表報告稱，首予金陽新能源「買入」評級，看好其在本行業中的核心競爭力和發展潛力，因而選擇2022年30X作為目標估值，目標市值514.5億元，上漲空間為145%，對應目標價為31.16元。

 

 

 

【大行點睇】大和指信達生物今明兩年無可避免面對收入壓力　削目標價近30%

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撰文 : 周兆邦

金陽新能源（01121） 港股

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