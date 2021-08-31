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【5G成賣點】智能手機市場復甦　IDC調查：iPhone出貨量是 Android手機兩倍

科技 19:45 2021/08/31

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有報告預計，2021年智能手機市場的總出貨量預計達13.7億部，其中iPhone出貨量增長幅度將為Android手機兩倍。(圖片來源 : Apple及Android官網）

全球供應鏈尚未顯著改善，但有報告預計，2021年智能手機市場的總出貨量預計達13.7億部，其中iPhone出貨量增長幅度將為Android手機兩倍。

市場調研機構 IDC近日報告顯示，蘋果（Apple）iPhone及 Android手機出貨量增長幅度分別為13.8%及6.2%。另預計2021年智能手機市場出貨年增長率將會達到7.4%，到2022年及2023年則分別增長3.4%。

IDC認為，雖然疫情嚴重影響智能手機市場在2020年的出貨量，但2021年的出貨量卻較2019年，呈現微幅增長的情況。中國、美國，以及西歐等幾個大市場在今年的出貨量仍相較於2019年來得少，但印度、日本、中東，以及非洲等市場卻已慢慢帶動智能手機市場的復甦。

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IDC表示，5G網路是現時智能手機的重要賣點，可提高手機價格，而其平均銷售價格（ASP）亦將會高於舊式4G手機。

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責任編輯：張凱琳

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