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【賢行軼事@iM網欄】《MIRROR現象：代言人的作用和種類》

名人薈萃 18:15 2021/08/31

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大家購物時都曾試過問問身邊人意見或做做資料搜集吧！有一種人，你未步入店舖便已主動向你推薦產品，他們是「代言人」。

 

「代言人」就是代品牌說話的人，不確定從甚麼時候開始這宣傳模式，但最原始的應該是從專家或權威推薦開始。古代已有被名人雅士讚賞過的食材或用品，馬上可令該其聲價十倍，若是皇帝得喜愛，可更不得了，現在受各國皇室御用的產品更有一份認證感覺。簡單來說，那就是「名人效應」，源自於我們相信那位名人的品味、見識，相信他選擇的一定是好東西，錯不了。

名人效應是代言人根本，但仍可略為分類，首先是「專家權威類」，與產品類別有關的專家，最常見的是醫藥、嬰兒產品找來醫生，機械產品找來工程師，若一些知名酒評家、美食家來推介美酒佳餚，也可歸於此類。除了是個人，專業機構和組織選用也具相同效果，除了皇室御用，太空計劃、軍用也相類似，美國太空總署 (NASA) 就是歐米茄 (Omega) 數十年來最好的代言人，英軍長時間選用越野路華 (Land Rover) 也令大家相信車輛的性能，因為大家認定這些產品都經過專業測試。

另一類就是「用家類」，在現代商業社會最為廣泛使用，代言人不一定對產品具有非常專業知識，只要他們使用過，感覺良好，甚至作出評價和推薦便可以了。用家可分不同級別，由接近「專家權威」的「專業用家」到「名人用家」也有，若品牌希望強調專業度，起用「專業用家」，例如運動員著用的運動用品、知名鋼琴家演奏的鋼琴、名廚選用的廚具。而追求美感和名人效應的可選擇名星、歌手、演員為主，一般消費品和服飾都會傾向於此，名人著用時能展現其美態，突出產品美感，令消費者看到他們的演繹也希望自己有相同效果，從而刺激購買欲。

但很多時都不能如教課書般劃分得那麼清楚，要很靈活地使用不同代言人的感染力，而當中還有一類是「偶像類」的代言人。達偶像級別的，粉絲對其支持能蓋過以上「專家」、「用家」的推薦，消費者是追求一種與偶像之間的聯繫感，希望跟偶像有同一喜好，使用同一樣產品，所以為甚麼偶像能代言不同類別產品，甚至與其專業範疇亳無關連。近這數年在香港最炙手可熱的代言人，無容置疑一定是男子組合MIRROR，他們的支持者還有一個特性，就是若品牌支持他們的偶像，部份粉絲們會透過支持品牌，來作為支持其偶像。有人認為不理性嗎？其實這樣間接支持亦有其理性，因為粉絲支持有關品牌，品牌發現代言有效便會繼續起用，而最重要的是繼續有資金起用，可以拍更美的宣傳照，持續曝光，保持人氣，甚至舉行更多活動，接觸粉絲。粉絲明白叫好，也要令其偶像叫座，才能繼續運作，所以其他人看似盲目，當中又隱含理性的。

但這樣的演化，是有點始料不及的，2018年11月MIRROR成軍，我作為第一個起用他們的運動品牌，那時候抱著他們形象切合品牌新產品線年輕、勇敢、創新的風格，打著「Change the Game」的口號，也對年輕的MIRROR能為市場帶來改變的期望與品牌相結合。當然他們的師氣能好好展現產品美感，當時只期望是名人、用家類的代言，但到今年再次合作推出廣告時，他們已是「偶像類」了。

是否任何產品都適合起用偶像呢？那可不盡然，各品牌市場推廣部門應該用得其所，要有效將偶像與品牌相結合，不能單純為了聚集人群和造勢來交功課，或回到數十年前把偶像和產品並列於同一廣告照便了事，因為如上所述，粉絲也有其智慧的。

 

作者_廖寶賢簡介：

行走不同國際品牌十多年，鍾意玩、鍾意新嘗試，永遠追求突破，相信創新就是成功之道。現為FILA港澳星總經理。

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