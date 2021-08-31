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【兼職筍工】漢英教育中心請兼職助教文員 時薪80元至100元 主要負責處理學生事務

理財智慧 18:16 2021/08/31

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漢英教育中心請兼職助教文員，時薪80元至100元，需達中六程度及要有1年經驗，主要負責處理學生事務。職位有在職培訓，星期一至五的工作時間為下午3時至下午7時，而星期六的工作時間為上午10時至下午3時，每週工作5天至6天，每天工作3至5小時。

入職條件：

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主要職責：

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    +6

申請須知：求職者可致電81032232與漢英教育中心喬小姐聯絡。

 

【政府工略】運輸署招聘交通助理員 只要求中四學歷 頂薪逾2.5萬元 【下一頁

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責任編輯：羅浩濂

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