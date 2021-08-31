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【神徒爵屎打咭新熱點】騰訊旗下JOOX設 MIRROR Edan、Anson Lo 燈箱廣告 賀兩人年中榜奪佳績

理財智慧 18:16 2021/08/31

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近期香港樂壇由男團MIRROR掀起了新氣像，騰訊（00700）旗下音樂平台JOOX在上月底公布「JOOX TOP 聽推介2021年中榜」，並由MIRROR成員呂爵安（Edan）及盧瀚霆（Anson Lo）分別憑《E 先生連環不幸事件》及《EGO》，勇奪JOOX TOP聽推介榜榜首，以及樂迷最愛歌曲。

【MIRROR迷注意】MIRROR 12子 齊撐Samsung出新機 （新增多相），【見下頁】

    點擊圖片放大
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為了慶祝兩位男神獲獎，由8月27日起至9月9日，JOOX一連兩星期在尖沙咀栢麗大道設置了專屬 Edan 和 Anson Lo 的「JOOX TOP 聽推介」巴士站燈箱廣告牌。而在過去的周末已吸引逾千名「爵屎」及「神徒」打卡拍照，場面熱鬧。「教主」Anson Lo 亦有在 IG story 分享了自己的廣告牌和手幅，說不定教主將會驚喜現身巴士站廣告牌現場同神徒見面！

【MIRROR籃神咭】麥當勞送姜濤、Anson Lo、Edan「籃神咭」你今日換咗未？ PayMe聯乘麥當勞推獨家優惠35蚊減5蚊，【見下頁】

教主親身說得獎感受

此外，JOOX早前亦訪問了 Edan 和 Anson Lo 的「JOOX TOP 聽推介」得獎感言，Anson Lo表示，《EGO》是他的嘔心瀝血之作，「無論在舞蹈上面還是歌詞意義上面，我自己都好鍾意， 多謝大家支持」。Edan 則打趣地表示，若有機會可向粉絲表演朗誦。

小鮮肉經濟學 點解邊度都見到姜濤？，【見下頁】

Edan親身說得獎感受

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記者：張以正

盧瀚霆 呂爵安 調教你MIRROR Mirror 騰訊控股ADR（美：TCEHY） 騰訊控股（00700） 騰訊 港股
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