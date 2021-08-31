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【蘋果免費維修】iPhone 12、12 Pro聽筒故障　全球用戶免費維修

科技 18:30 2021/08/31

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蘋果（Apple）日前針對特定製造日期內的iPhone 12與iPhone 12 Pro兩款裝置，提出免費維修方案。(圖片來源 : Apple官網）

近日有部分iPhone 12與iPhone 12 Pro的用戶反映，手機聽筒故障，無法順利接聽電話。蘋果（Apple）日前針對特定製造日期內的iPhone 12與iPhone 12 Pro兩款裝置，提出免費維修方案。

蘋果官網指出，已確定有少數iPhone 12與iPhone 12 Pro聽筒模組有可能故障的組件，導致裝置沒有聲音，而受影響的裝置是由2020年10月至2021年4月製造。

如果用戶目前持有的iPhone 12或iPhone 12 Pro，在上述日期內製造，並在撥打或接聽電話時聽筒沒有聲音，則符合維修服務資格。值得注意的是，iPhone 12 mini和iPhone 12 Pro Max均不在包括此方案內。

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不過如果其iPhone 12或iPhone 12 Pro有任何會影響維修的損壞，如屏幕破裂，則須在接受此方案維修前先解決問題，在某些情況下，可能還需要支付額外維修費用。

蘋果稱，官方可能會限制維修條件，或要求用戶只能在原購買國家或地區維修。而這項全球性蘋果維修方案亦不會延長iPhone 12 或 iPhone 12 Pro的標準保固範圍。

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責任編輯：張凱琳

 

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